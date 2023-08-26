الداخلية التونسية تنفي حصول تبادل لإطلاق النار خلال مداهمة في سوسة

نفت وزارة الداخلية التونسية اليوم السبت، حصول تبادل لإطلاق النار في مدينة سوسة التي تقع وسط السواحل الشرقية لتونس.

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ونفى الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، فاكر بوزغاية، حصول أي تبادل لإطلاق النار بين الوحدات الأمنية وعناصر متشددة في أحد أحياء مدينة سوسة، أمس الجمعة، على عكس ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف بوزغاية، أنه تمت مداهمة منزل أحد العناصر المتشددة، وذلك في إطار العمل العادي للوحدات الأمنية في تعقب المجموعات المشبوهة في مجال الإرهاب.

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل يظهر مداهمة أمنية في تونس، وأشارت تغريدات إلى تبادل لإطلاق النار.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء