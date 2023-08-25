"النهضة" التونسية تندّد ببلاغ 3 وزارات عن ضبط الفضاء الافتراضي وتتحدث عن تجاوزات فاضحة

نددت حركة "النهضة" ببلاغ العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصال مشيرة إلى أن هذه الوزارات "لم تجد من عمل سوى تعقّب أصحاب الرأي الحرّ والمُعارض في كل مكان، بما في ذلك الفضاء الافتراضي"

قال المكتب التنفيذي لحركة "النهضة" التونسية في بيان صادر مساء الجمعة، إن الوزارات المذكورة، "لو كانت جادة في ضبط الفضاء الافتراضي، لبدأت بالصفحات الكبرى والمعلومة المناصرة لـ"مسار 25 يوليو" والتي استباحت أعراض المعارضين السياسيّين ولم يسلم من تجاوزاتهم الفاضحة القضاة والاعلاميون والنقابيون والمدونون وغيرهم"، بحسب البيان.

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هذا وكانت وزارات العدل والداخلية وتكنولوجيات الاتصالات، أكدت في بلاغ مشترك صدر، الثلاثاء 22 أغسطس 2023، أنّه تمّت إثارة التتبعات الجزائية للكشف عن هويّة أصحاب ومستغلي الصفحات والحسابات والمجموعات الإلكترونية، التي تعمد إلى استغلال هذه المنصّات لإنتاج وترويج أو نشر وإرسال أو إعداد أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة أو نسبة أمور غير حقيقيّة بهدف التشهير وتشويه السمعة أو الإدعاء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام والسلم الإجتماعي والمساس بمصالح الدولة التونسيّة والسعي الى تشويه رموزها.

إلى ذلك، ندّد المكتب التنفيذي للحركة "بما يتعرّض له المعتقلون السياسيون من تضييق وتنكيل وإهمال صحّي"، داعيا "المنظمات الحقوقية لتحمّل مسؤوليّاتها في الدفاع عن ضحايا القمع والاضطهاد من السياسيين والاعلاميين والنقابيين والناشطين، الذين يتهدد الموت بعضهم".

المصدر: RT