قرار بسجن راشد الغنوشي بسبب "قضية الجهاز السري" لحركة النهضة

أصدر القضاء التونسي، اليوم الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن في حق رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وذلك على ذمة القضية المتعلقة بما عرف "بالجهاز السري" لحركة النهضة.

وأصدر قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بأريانة اليوم الجمعة، بطاقة إيداع بالسجن في حق راشد الغنوشي، بشأن القضية التحقيقية المتعلقة بما عرف "بالجهاز السري" لحركة النهضة.

وحسب وسائل الإعلام التونسية فإن قاضي التحقيق المتعهد بالملف أرسل بطاقة إخراج إلى مصالح السجون لاستنطاق راشد الغنوشي، اليوم الجمعة، حول ملف "الجهاز السري" لحركة النهضة، غير أن الغنوشي لم يحضر ولم يمثل أمام قاضي التحقيق الذي قرر بدوره إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حقه.

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المصدر: "موزاييك إف إم"