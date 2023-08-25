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السعودية تحبط تهريب شحنة كبتاغون آتية من الأردن

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السعودية تحبط تهريب شحنة كبتاغون آتية من الأردن
عمون
السعودية تحبط عملية تهريب كبتاغون آتية من الأردن
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أحبطت قوات الأمن السعودية، الجمعة، محاولة لتهريب 143,000 حبة كبتاغون، عثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى البلاد عبر منفذ الحديثة الذي يربطها مع الأردن.

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وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، في بيان لها، أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة، عثر على تلك الكمية من حبوب "الكبتاغون" مخبأة في أرضية الشاحنة.

وأكدت أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات البلاد، وتقف بالمرصاد أمام محاولات التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمرين مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، وذلك تحقيقا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

السعودية تحبط تهريب شحنة كبتاغون آتية من الأردن
عمون
السعودية تحبط تهريب شحنة كبتاغون آتية من الأردن
عمون

المصدر: RT

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