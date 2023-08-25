السعودية تحبط تهريب شحنة كبتاغون آتية من الأردن

أحبطت قوات الأمن السعودية، الجمعة، محاولة لتهريب 143,000 حبة كبتاغون، عثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى البلاد عبر منفذ الحديثة الذي يربطها مع الأردن.

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وأوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، في بيان لها، أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة، عثر على تلك الكمية من حبوب "الكبتاغون" مخبأة في أرضية الشاحنة.

#ارقد_وآمن | #الزكاة_والضريبة_والجمارك في منفذ الحديثة تٌحبط محاولة تهريب 143,000 حبة كبتاجون، عُثر عليها مخبأة في إحدى الشاحنات القادمة إلى المملكة عبر المنفذ.

🔗| https://t.co/T99iEdDvGE#زاتكاpic.twitter.com/BVeHZXG4d0 — هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_sa) August 25, 2023

وأكدت أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات البلاد، وتقف بالمرصاد أمام محاولات التهريب، بالتنسيق والتعاون المستمرين مع شركائها في المديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، وذلك تحقيقا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات.

عمون

عمون

المصدر: RT