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الداخلية اليمنية تعلن سيطرتها على معسكر جديد لـ"تنظيم القاعدة" في محافظة أبين

أخبار العالم العربي

الداخلية اليمنية تعلن سيطرتها على معسكر جديد لـ
Legion-Media
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أعلنت وزارة الداخلية اليمنية، يوم الخميس، عن تمكن قوات الجيش والأمن من التطهير والسيطرة على معسكر لـ"تنظيم القاعدة" الإرهابي في محافظة أبين جنوبي البلاد.

وقالت الوزارة إن "الوحدات الأمنية والعسكرية بمحافظة أبين تمكنت من تطهير معسكر الجنن بمنطقة عومران مديرية مودية، من العناصر الإرهابية".

ونقل الإعلام الأمني للوزارة عن مصدر أمني قوله إن "قوات الجيش والأمن نفذت هجوما أمس الأربعاء على مواقع العناصر الإرهابية". 

وأضاف أن "السيطرة على المعسكر جاءت بعد هجوم على مواقع العناصر الإرهابية. كما أن الحملة الأمنية مستمرة لتطهير محافظة أبين من العناصر الإرهابية".

هذا وسيطرت قوات مشتركة من وزارة الداخلية اليمنية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، في وقت سابق، على معسكر الحجلة الاستراتيجي التابع لـ"تنظيم القاعدة" الإرهابي في مديرية مودية شمال شرقي أبين.

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المصدر: موقع "الناشر" اليمني

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