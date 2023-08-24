الخصاونة يؤكد ضرورة البدء بتنفيذ مشروعات استراتيجية مع العراق ومصر

أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة ضرورة بدء تنفيذ مشروعات استراتيجية مع العراق ومصر، وذلك خلال استقباله وزير الداخلية العراقي عبد الأمير كامل الشمَّري.

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وأكد الخصاونة خلال اللقاء الذي حضره وزير الداخلية الأردني مازن الفراية المضي قدما في مشاريع التعاون الثنائي بين البلدين الأردن والعراق، وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي الذي من المتوقع أن يدخل حيز النفاذ خلال أقل من شهر بعد استكمال البنى التحتية الخاصة به.

كذلك أكد الخصاونة، أهمية تدعيم آلية التعاون الثلاثي التي تجمع الأردن والعراق ومصر وضرورة البدء بتنفيذ مشروعات استراتيجية ضمن هذه الآلية كمشروع المدينة الاقتصادية على الحدود بين البلدين ومشروع أنبوب النفط بين البصرة والعقبة، مؤكدا أن لهذه المشروعات ضرورة استراتيجية وعوائد وفوائد كبيرة على الدول الثلاث.

ولفت الخصاونة إلى أهمية التعاون والتنسيق الذي يجري بين البلدين في مجال مكافحة تهريب المخدرات والأسلحة، لافتا إلى أهمية إجراء أي ترتيبات ضرورية في هذا المجال والتنسيق مع دول الجوار التي تعاني تحديات مماثلة كسوريا.

وأكد رئيس الوزراء في هذا الصدد أن الأردن لن يتهاون في التعامل مع أي مخاطر من هذا النوع وسيتخذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية حدوده وأمنه ومواطنيه.

وكانت زيارة الشمَّري للأردن تخللها التوقيع على مذكرة للتعاون الأمني بين بغداد وعمان.

المصدر: عمون