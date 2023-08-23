متحدثا عن "المليار الخامس عشر".. خبير مصري يكشف موعد انتهاء التخزين الرابع لسد النهضة

كشف أستاذ الموارد المائية في جامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي عن الموعد المتوقع لانتهاء التخزين الرابع لسد النهضة.

وعلى حسابه في "فيسبوك"، أوضح عباس شراقي أن منسوب بحيرة سد النهضة وصل إلى 617 مترا فوق سطح البحر بعد تخزين نحو 15 مليار م3 كتخزين رابع، الذي بدأ في 14 يوليو الماضي، ليصبح إجمالي التخزين حوالي 32 مليار م3.

وأضاف شراقي في منشور تحت عنوان "المليار الخامس عشر من التخزين الرابع فى سد النهضة"، أنه من المتوقع أن يستمر التخزين الرابع حتى أوائل سبتمبر المقبل عند منسوب 621 م، وقد يمتد إلى منتصف سبتمبر في حالة منسوب 625 م، حيث تتراوح كمية التخزين بين 20 - 24 مليار م3.

وأشار إلى أن مياه بحيرة سد النهضة تغطي نحو ثلث سد السرج حتى 22 أغسطس 2023، الذي يرتفع 50 مترا عن أرضية الوادى، موضجا أنه من المتوقع أن تصل المياه إلى منتصفه بنهاية التخزين الرابع عند منسوب 625 م.

وبين شراقي أن أضرار التخزين بصفة عامة متعددة، لافتا إلى أن هناك فرقا بين وجود أضرار تعمل الدولة على عدم وصولها إلى المواطن، وعدم وجود أضرار على الإطلاق، مردفا: "تقوم الدولة على ترشيد استهلاك المياه، وإنفاق عشرات بل مئات المليارات من الجنيهات على مشروعات تطوير الرى والزراعة، وإعادة استخدام المياه بعد معالجتها، وتبطين الترع، والتوسع فى انشاء الصوب الزراعية وغيرها حتى نحافظ على احتياطي مائي جيد في السد العالي يضمن الأمن المائي للمواطنين في مصر".

المصدر: "صدى البلد"