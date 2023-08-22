خبير يتوقع فقدان مصر 12 مليار متر مكعب من حصتها من مياه النيل العام الحالي

توقع الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة أن تفقد مصر 12 مليار متر مكعب من مياه النيل هذا العام بسبب الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي.

وقال شراقي في تصريحات لموقع "مصراوي" إنه يتوقع أن يكون مخزون سد النهضة 41 مليار متر مكعب مع نهاية الملء الرابع.

كما رجح أن تفقد مصر في هذه المرحلة ما يقرب من 12 مليار متر مكعب من المياه، "وهذا لن يتأكد إلا بنهاية العام المائي".

لكن شراقي قال إن "السد العالي يستطيع تعويض هذا الفارق من المياه، حيث يستمر في ضخ المياه وتوزيعها على كافة الأراضي الزراعية ومحطات الشرب المياه".

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وأوضح أن مصدر الأزمة في قضية سد النهضة يتمثل في "سياسة فرض الأمر الواقع والنظر من مصلحة الجانب الأوحد"، في إشارة إلى قيام إثيوبيا بملء خزان النهضة دون التنسيق مع دولتي المصب، وتعنتها في مفاوضات إدارة السد.

واتفق الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد في يوليو الماضي على الشروع في مفاوضات عاجلة للوصول إلى اتفاق حول أزمة سد النهضة خلال 4 أشهر.

المصدر: مصراوي