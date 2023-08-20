خبير مياه يكشف لـ RT بلوغ المليار الـ14 من التخزين الرابع في سد النهضة

أعلن خبير المياه عباس شراقي وصول منسوب بحيرة سد النهضة إلى مستوى 616 مترا فوق سطح البحر بعد تخزين حوالي 14 مليار متر مكعب كتخزين رابع كان قد بدأ في 14 يوليو الماضي.

وأشار أستاذ الجيولوجيا في تصريح لـRT، إلى أن إجمالي التخزين في السد أصبح بذلك حوالي 31 مليار متر مكعب، وأنه من المتوقع استمرار التخزين الرابع حتى النصف الأول من سبتمبر المقبل، وذلك طبقا لارتفاع الممر الأوسط الذى يتراوح بين 621 - 625 مترا، وكمية تخزين بين 20 - 24 مليار متر مكعب.

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وبين الخبير أن معظم التخزين الرابع يتم بمساعدة سد السرج الركامي "المقوس" الذي يرتفع بمقدار حوالي 50 متر عن سطح الأرض المحيطة، وجسم السد يحجز المياه أعلى من منسوب 602 متر حتى وصلت المياه اليوم 20 أغسطس 2023 إلى منسوب 616 مترا.

وذكر شراقي أن الأمطار حول معدلها الطبيعي في حوض النيل الأزرق بمتوسط يومي حوالي 500 مليون متر مكعب عند سد النهضة.

واختتم بأن السد العالي يعمل بأعلى كفاءة لتوفير الاحتياجات اليومية للشعب المصري نتيجة جهود الدولة المصرية وعلى رأسها وزارة الري.

المصدر: RT

القاهرة – ناصر حاتم