12 إصابة برصاص الجيش الإسرائيلي شرق غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، عن وصول 12 حالة إصابة بجراح مختلفة من بينها صحفي، إلى مجمع الشفاء الطبي، إثر عمليات إطلاق نار للقوات الإسرائيلية شرق غزة.

وذكرت وزارة الصحة: "وصل إلى مجمع الشفاء الطبي 12 إصابة بجراح مختلفة، من بينها صحفي، إثر عمليات إطلاق نار للقوات الإسرائيلية شرق غزة".

ووقعت الإصابات في مسيرة على حدود غزة، لإحياء ذكرى "إحراق المسجد الأقصى" المبارك الـ54.

هذا وقد أعلنت وزارة الصحة، في وقت سابق، عن مقتل فلسطيني خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي أحد أحياء مدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة.

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المصدر: RT