كتائب "شهداء الأقصى" تعلن مسؤوليتها عن عملية الخليل

أعلنت كتائب "شهداء الأقصى" اليوم الاثنين، مسؤوليتها عن تنفيذ العملية في مدينة الخليل، والتي أسفرت عن مقتل مستوطنة إسرائيلية وإصابة آخر بجروح خطرة.

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وفي بيان لها، قالت كتائب "شهداء الأقصى": "بتوفيق من الله تعالى، تعلن كتائب شهداء الاقصى فلسطين الجناح العسكري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح مسؤوليتها عن تنفيذ العملية الفدائية في مدينة الخليل في محيط مستوطنة كريات اربع - شارع 60 الاستيطاني صباح هذا اليوم الاثنين الموافق 21 أغسطس والتي قتلت فيها مستوطنة صهيونية وإصابة آخر بجروح خطرة، وتأتي هذه العملية ردا طبيعيا علي جرائم الاحتلال وغطرسته".

وأضاف البيان: "نؤكد لأبناء شعبنا بأن العملية تأتي في ذكرى إحراق المسجد الأقصى عام 1969 لنعيد للذاكرة جرائم العدو الصهيوني، ووفاء بالعهد لأرواح شهدائنا، وتمسكنا بخيار البندقية كخيار استراتيجي".

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "سيارة مسرعة" نفذت عملية إطلاق نار جنوب الخليل، في الضفة الغربية المحتلة، مما أدى إلى مقتل مستوطنة وجرح آخر على الأقل، لافتة إلى أن منفذي العملية نجحوا في الانسحاب، فيما أغلق الجيش الإسرائيلي المنطقة المحيطة بموقع العملية، ونشر حواجز على مداخل ومخارج المدينة.

المصدر: RT