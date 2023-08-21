مصر تعلن عن منح كاملة للعلماء المصريين للدراسة والبحث في روسيا

أعلن رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في مصر محمود صقر، عن فتح باب التقدم لمنح بحثية كاملة للعلماء المصريين لمتابعة تحصيلهم في روسيا في عدة مجالات علمية.

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وستقدم المنحة لطلاب الماجستير والدكتوراه والباحثين ما بعد الدكتوراه والعلماء المتميزين للانضمام إلى المختبرات المتطورة في المعهد الموحّد للعلوم النووية بروسيا في مجالات بحثية متوافقة مع خطة المعهد لعام 2023.

وتركز الخطة هذا العام على 7 تخصصات الفيزياء النووية، وفيزياء الطاقة العالية، والفيزياء النيوترونية، والفيزياء النظرية، وتكنولوجيا المعلومات، والبيولوجيا الإشعاعية، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين الأكاديمية والمعهد الروسي وبعد ترقية عضوية مصر – وتمثلها أكاديمية البحث العلمي- بالمعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا الاتحادية إلى عضوية كاملة في نوفمبر 2021، كأول دولة عربية وإفريقية تتمتع بكافة مميزات العضوية الكاملة بالمعهد.

وأوضح رئيس أكاديمية البحث العلمي أن الأكاديمية تتيح فرصة للباحثين المصريين للاستفادة من الخبرات الدولية في مجال العلوم النووية والتطبيقات السلمية للطاقة النووية، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة باللحاق بهذا الركب من العلوم، وتزامنا مع العمل الجاري علي قدم وساق بمشروع الضبعة في مصر.

المصدر: RT