تبون يعزي في وفاة مسؤول أمني كبير

أبرق الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، معزيا عائلة العميد رشيد حراث مدير عام أمن الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهورية بعد أن وافته المنية بحادث مروري أليم.

وقال الرئيس تبون في نص برقية التعزية: "تلقيت بكل أسى وحزن عميق، نبأ وفاة المغفور له بإذن الله العميد حراث رشيد مدير عام أمن الاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية برئاسة الجمهورية، إثر حادث مرور أليم".

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وأضاف تبون في برقية التعزية: "أمام هذا المصاب الجلل، ولا راد لقضاء الله وقدره المحتوم، نتقاسم جشامة الفراق ونُدرك حجم الجرح الكبير الذي يخلفه الراحل على أسرته وإخوانه وزملائه. فإنني أقدم أحر التعازي إلى عائلة الفقيد وأسرة الجيش الوطني الشعبي، سائلا الله جلت قدرته أن يمن عليه بعفوه وواسع رحمته وينعم على أسرته بسكينة الإيمان وجميل الصبر والسلوان، صبر المحتسبين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا (إنا لله وإنا إليه راجعون)".

وكان العميد الراحل حراث قد تم تعيينه في 10 نوفمبر من عام 2021، على رأس دائرة الإشارة أنظمة المعلومات والحرب الإلكترونية لوزارة الدفاع الوطني خلفا للواء فريد بجغيط بعد وفاته.

المصدر: رئاسة الجمهورية الجزائرية