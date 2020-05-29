تبون يعزي بوفاة رئيس الوزراء المغربي الأسبق

بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الجمعة، رسالة تعزية إلى عائلة رئيس الوزراء المغربي الأسبق و"المناضل المغاربي الكبير" عبد الرحمن اليوسفي.

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وجاء في رسالة تبون أن "الجزائريين مازالوا يتذكرون أن الزعيم المغاربي الراحل الأستاذ عبد الرحمان اليوسفي كان من الأوائل الذين ساندوا ثورة التحرير المباركة منذ اندلاعها، وتعاون مع قادتها إذ كان على تواصل دائم معهم لتخليص المنطقة من الاحتلال الأجنبي البغيض، كما سجل ذلك بنفسه في مذكراته".

وأضاف "تكريما لروحه الطاهرة، يتعين على الجيل الحالي من شباب المغرب العربي الكبير أن يواصل الجهود الحثيثة لتحقيق هذا الحلم (بناء اتحاد المغرب العربي الموحد) الذي ناضل من أجله الأستاذ الراحل عبد الرحمان اليوسفي رفقة نخبة من خيرة رجالات المغرب العربي".

وأعلن المغرب في وقت سابق من اليوم وفاة اليوسفي عن عمر ناهز الـ96 عاما، بعد معاناته الطويلة مع المرض.

ونقل اليوسفي، بناء على تعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى المستشفى لتلقي العلاج، نهاية الأسبوع الماضي، بعد آلام على مستوى الصدر، والتي رجحت مصادر إعلامية ارتباطها بالحجر الصحي واقتصار تنفسه على رئة واحدة فقط.

المصدر: وكالات