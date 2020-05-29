المغرب.. وفاة رئيس الوزراء الأسبق اليوسفي

أعلن المغرب اليوم الجمعة، عن وفاة رئيس الوزراء الأسبق، عبد الرحمن اليوسفي، عن عمر ناهز الـ96 عاما، بعد معاناته الطويلة مع المرض.

وكتب إدريس لشكر، أمين حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، على "فيسبوك": "أنعى لكافة الاتحاديات والاتحادين وعموم المواطنين المغاربة والرأي العام الدولي وفاة القائد الكبير والمجاهد الوطني الغيور سي عبد الرحمن اليوسفي، الذي فارقنا هذا اليوم بعد صراع مع المرض في الأيام الأخيرة".

وعبر عدد من الاتحاديين والمغاربة عن عميق حزنهم لفقدان اليوسفي، حيث تناقل عدد منهم تدوينات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنعى فيه قائد "مرحلة التناوب".

ونقل اليوسفي، بناء على تعليمات العاهل المغربي الملك محمد السادس، إلى المستشفى لتلقي العلاج، نهاية الأسبوع الماضي، بعد آلام على مستوى الصدر، والتي رجحت مصادر إعلامية ارتباطها بالحجر الصحي واقتصار تنفسه على رئة واحدة فقط.

وخضع اليوسفي منذ خمسينيات القرن الماضي، لعملية استئصال إحدى رئتيه، ناهيك عن معاناته مع مرض السرطان، بالإضافة إلى جلطة دماغية إبان فترة حكومة التناوب، لكنه ظل يتبع العلاج بشكل عادي، أو عن طريق التدخل الطبي.

المصدر: "هسبريس"