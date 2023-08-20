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وفاة محكوم بالإعدام بعد نقله إلى مستشفى الشفاء في غزة

أخبار العالم العربي

وفاة محكوم بالإعدام بعد نقله إلى مستشفى الشفاء في غزة
صورة أرشيفية تعبيرية
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أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، وفاة محكوم بالإعدام بعد نقله إلى مستشفى الشفاء في ساعة متأخرة الليلة الماضية من مركز تأهيل وإصلاح مدينة غزة.

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وقال المتحدث باسم الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، إياد البزم: "توفي النزيل (ن، ع) 67 عاما فجر اليوم في مستشفى الشفاء بعد نقله من مركز تأهيل وإصلاح مدينة غزة في ساعة متأخرة الليلة الماضية، وهو يعاني من أمراض القلب".

وأشار البزم إلى أن النزيل محكوم بالإعدام، وقد تم توقيفه في عام 2015.

المصدر: وسائل إعلام فلسطينية

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