تاريخ النشر:20.08.2023 | 03:22 GMT |
آخر تحديث:20.08.2023 | 03:29 GMT | أخبار العالم العربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو.
اعتقلت الشرطة السويدية، يوم الجمعة، امرأة حاولت رش المهاجر العراقي سلوان موميكا بطفاية حريق أثناء قيامه بحرق المصحف أمام السفارة الإيرانية في ستوكهولم.
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري مدفيديف، أن هزيمة الغرب في أوكرانيا أمر حتمي لا مفر منه، مشددا أنه لا يجب أن تتوقف روسيا حتى تتم الإطاحة بنظام كييف الإرهابي الحالي تماما.
أثار أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، الجدل في منصات التواصل الاجتماعي في مصر بعد تداول تصريحاته الأخيرة عن استيراد القمح من مصر.
طفت على السطح مجددا قصة هروب رجل الأعمال اللبناني كارلوس غصن من اليابان، بصدور وثائقي جديد سيعرض في الـ25 من أغسطس الجاري ويروي تفاصيل مثيرة عن فراره.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق دفاعاته على مختلف الجبهات، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أعلن القائمون على تطبيق "واتس آب" عن إطلاق تحديث جديد للتطبيق حمل معه ميزة انتظرها الكثير من المستخدمين.
يعد الكبد عضوا حيويا يوفر أكثر من 500 وظيفة أساسية للجسم. لذلك، فإن أي مشاكل مع الكبد يمكن أن تكون خطيرة وبعيدة المدى.
في مشهد وصفته الصحافة الفرنسية بالمرعب، سقط سائح سعودي في الثلاثينات من العمر من الطابق السادس لأحد فنادق مدينة كان الفرنسية.
تعرضت عضوة مجلس مدينة نيويورك لموقف محرج وسط الشارع خلال إجراء مقابلة تلفزيونية معها على الهواء مباشرة.
تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصورا للنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب نادي الهلال الجديد، ورد فعله عند تقديم القهوة السعودية له لدى وصوله إلى المملكة.
تحت العنوان أعلاه، كتب فيكتور سوكيركو، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول عدم إمكانية وصول طائرات F-16 الأمريكية إلى كييف.
أعلن مدير لجنة مكافحة المخدرات في زامبيا نيسون باندا أن الطائرتين المحتجزتين لا تزالان في عهدة اللجنة، ولن يتم الإفراج عنهما بدون تصريح واضح منه هو شخصيا.
تواصل طائرات ما يسمى بـ "التحالف الدولي" بقيادة الولايات المتحدة استفزازاتها الخطيرة في سماء سوريا، بعد أن اقتربت طائرتان من طراز "إف-35" بشكل خطير من طائرتين "سو-35" روسيتين.
قالت وسائل إعلام محلية في زامبيا إن الطيار الذي احتجزته هيئة مكافحة المخدرات في زامبيا، على خلفية التحقيقات في قضية "الطائرة الكنز"، القادمة من مصر قد اختفى.
افتتح النجم المصري محمد صلاح، مهاجم فريق ليفربول، سجله التهديفي في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بهدف تاريخي في مرمى ضيفه بورنموث، اليوم السبت.
ادعى رئيس فرنسا الأسبق نيكولا ساركوزي أنه ليس الجهة التي اتخذت قرار تصفية الزعيم الليبي معمر القذافي، مشيرا إلى أن التصفية كانت نتيجة "عمل جماعي منسق لقيادة حلف الناتو".
صرح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، بأن امتلاك أسلحة نووية في سياق الردع، هو الرد الوحيد لروسيا حاليا على بعض التهديدات الخارجية الهامة لأمنها.
خطفت والدة النجم البرازيلي نيمار لاعب فريق نادي الهلال السعودي الجديد، نادين جونسالفيس سانتوس، الأضواء، بإطلالة سياحية ملفتة في السعودية.
ذكر موقع "بيزنس انسايدر" أن قيادة قوات كييف قررت رمي كل أوراقها على الطاولة، والزج بكافة الموارد الاحتياطية، إلى ساحة المعركة، أملا منها في تحقيق أي إنجاز يذكر في الهجوم المضاد.
دمرت الطائرة بدون طيار"لانسيت" الروسية حاملة الجنود الأمريكية المدرعة سترايكر بضربة دقيقة موجهة في محور زتبوروجيه.
كتب ميخائيل رادزكوسكي في مقال لـصحيفة Myśl Polska أن السلطات البولندية لا تخفي نواياها إرسال قوات إلى أوكرانيا للقتال ضد روسيا، مع قرب هزيمة قوات كييف المحتومة.
أفادت مصادر أمنية رفيعة المستوى لشبكة "سي إن إن" بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سيسلم نفسه لسجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا يوم الخميس أو الجمعة الأسبوع القادم.
استخدم الرئيس الأمريكي جو بايدن أسماء مستعارة في تعاملات مشبوهة مع أوكرانيا، خلال شغله منصب نائب الرئيس باراك أوباما.
أمر الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو أحد مساعديه ببيع مجوهرات فاخرة غير معلنة تم استلامها كهدية وتحويل الأموال إليه، بحسبما اتهمه محامي المساعد.
أظهر مقطع فيديو جديد اللحظات الأولى لعملية إطلاق نار خلفت قتيلين، اليوم السبت، في بلدة حوارة جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية والتي استهدف فيها المهاجم الفلسطيني مغسلا للسيارات.
وصف المصري محمد صلاح، جناح فريق ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بالأفضل في العالم، وذلك بعد ارتباط اسمه بالانتقال إلى الدوري السعودي، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي أوكراني جديد استهدف موسكو وضواحيها بطائرة مسيرة، أسقطتها الدفاعات الروسية دون أن يسفر الحادث عن إصابات.
كشفت أبيغيل روسيتا المتحدثة باسم قاعدة "تينكر" الجوية بولاية أوكلاهوما الأمريكية عن تسجيل 17 حالة وفاة في القاعدة منذ مطلع العام الجاري.
كشف رئيس الاستخبارات الأوكرانية فاسيلي ماليوك أنه أشرف شخصيا على التخطيط لأول هجوم إرهابي على جسر القرم، وتنفيذه.
أفادت تقارير إعلامية بأن بوركينا فاسو ومالي نشرتا طائرات مقاتلة لمواجهة أي عدوان على النيجر، وسط أنباء عن تحضير مجموعة دول غرب إفريقيا "إيكواس" للتدخل في البلد المذكور.
أعرب الناشط المصري أحمد سعد دومة عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب استخدام صلاحياته لإصدار عفو رئاسي والإفراج عنه.
وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الجمعة في هفوات عجيبة وساخرة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا والرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول.
صرح وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف، تعليقا على تقارير حول استقالة محتملة من منصبه، ظهرت في وسائل الإعلام الأوكرانية خلال هذا العام، بأنه "قد يستقيل".
علق علاء مبارك نجل الرئيس المصري الراحل حسني مبارك، على تداول فيديو هزيمة حفيد الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي في البطولة العربية للجودو وحصوله على المركز الثاني.
تفقد الرئيس فلاديمير بوتين قيادة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا بمدينة روستوف على الدون جنوب غربي روسيا، واستمع لتقارير هيئة الأركان وكبار القادة العسكريين.
شبّه السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنطونوف من قرروا تزويد كييف بمقاتلات "إف-16" بمن يركب قطارا سريعا بلا مكابح، محذرا من عواقب مثل هذه المغامرات.
يرى الباحث في مؤسسة RAND الشهيرة، تيموثي هيث، أن ضعف الحكومات سيؤدي لمخاطر جسيمة تنعكس على قرار الحرب والسلم في دولها. فماذا يقصد الباحث بعبارة "حكومة ضعيفة"؟
تبحث دول الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض عقوبات على بولندا إذا مددت بشكل أحادي الحظر المفروض على استيراد الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا.
يبدأ الكثيرون نهارهم بتناول فنجان من القهوة، لكن الخبراء يحذرون من ضرر القيام بهذا أول شيء عند الاستيقاظ، وقدموا خمس خطوات يجب القيام بها قبل تناول المشروب المفضل.
أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم السبت عفوا عن عدد من المحكومين، بينهم الناشط أحمد سعد دومة.
تحولت عاصمة الأقاليم الشمالية الغربية في كندا إلى "مدينة أشباح"، بعد أن هجرها سكانها الذين يزيد عددهم عن 20 ألف نسمة بسبب حريق مدمّر أتى عليها.
قال أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق ليونيد كوتشما، إنه يتوجب على الشعب الأوكراني المطالبة باستقالة فلاديمير زيلينسكي العاجلة، عقب فشل قوات كييف في الجبهة.
أقدم الناشط الهولندي من اليمين المتطرف إدوين فاغنسفيلد، الجمعة، على تمزيق نسخة من القرآن والدوس عليها خلال مظاهرة أمام سفارة تركيا في لاهاي، ما أثار غضب مشاركين في مظاهرة مضادة.
انهال مستخدمو شبكة "X" بالانتقادات اللاذعة على رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي زعمت أن "الاتحاد الأوروبي بدأ يتعود على العيش من دون الغاز الروسي".
توعد رئيس زامبيا هاكيندي هيشيليما كل شخص تورط في عملية "احتيال الذهب" في مطار كينيث كاوندا الدولي، موضحا أنه سيتم اعتقال جميع المتورطين ومحاكمتهم.
أعلنت السلطات المكسيكية، القبض على 137 مهاجرا كانوا يحاولون دخول الولايات المتحدة الأمريكية بطريقة غير شرعية من خلال الاختباء في سيارة نقل، بينهم 129 مصريا.
حول فريق ليفربول تأخره بهدف إلى فوز على ضيفه بورنموث (3-1) في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
نشر رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، مقطع فيديو يظهر لقطات لتدمير رتل مركبات مدرعة غربية في بلدة كليشيفكا بمدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك.
أعلن نادي الهلال السعودي لكرة القدم، مساء اليوم السبت، رسميا التعاقد مع المهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش قادما من نادي فولهام الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بمقتل الإسرائيليين اللذين أصيبا بإطلاق النار ظهر اليوم السبت في بلدة حوارة جنوبي نابلس شمال الضفة الغربية.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط هجوم إرهابي نفذه نظام كييف بطائرة مسيرة على مطار عسكري بمقاطعة نوفغورود جنوب غربي روسيا.
قالت صحيفة "نيويورك تايمز" إن "البيت الأبيض يعمل على إقناع كبار أعضاء الحزب الديمقراطي في الكونغرس بسبل حل بعض القضايا الشائكة"، تمهيدا لإبرام اتفاق التطبيع بين السعودية وإسرائيل.
حذر رئيس المجلس الانتقالي في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تشياني، من أن أي هجوم على النيجر لن يكون "نزهة في حديقة".
اكتشف عالم مصري بقيادة فريق بحثي دولي من جامعة دريكسل الأمريكية بالمشاركة مع المعهد الوطني لفيزياء المواد في بوخارست برومانيا مادة جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
التقى أعضاء وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، الذين وصلوا إلى عاصمة النيجر نيامي، اليوم السبت، بالرئيس المخلوع محمد بازوم.
بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، خلال زيارته إلى أديس أبابا، العلاقات الثنائية بين البلدين ومفاوضات "سد النهضة" الإثيوبي.
أعلنت السلطات الإسبانية، إلقاء القبض على ستة سائحين للاشتباه في قيامهم باغتصاب جماعي لشابة بريطانية كانت تقضي عطلة في منتجع ماغالوف الإسباني بجزيرة مايوركا.
نفى كبير مستشاري الرئاسة التركية عاكف تشاغاطاي قليج، فتور العلاقات بين أنقرة وموسكو، مشيرا إلى أن المباحثات مستمرة حول موعد زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا.
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن إجمالي المساعدات الغربية لأوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية بلغ أكثر من 160 مليار دولار.
صدم مدرب نادي "الهلال" السعودي خورخي خيسوس، جماهير فريقه، عقب إعلانه عن معاناة النجم البرازيلي المنضم حديثا للنادي نيمار جونيور من إصابة قد تمنعه من التدريبات خلال الفترة المقبلة.
تناقلت وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في زامبيا مشاهد للحظة القبض على مجرم محترف يدعى شادريك أليكس كاساندا كاباسا، على ذمة التحقيق في قضية "الطائرة الكنز".
صرح رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية محمد العرابي، بأن القاهرة تعتزم تقديم طلب للانضمام إلى "بريكس" في القمة المقبلة التي ستعقد في جنوب إفريقيا، وتعتمد على دعم روسيا بهذا الأمر.
نفى رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف، سيطرة القوات الأوكرانية على بلدة كليشيفكا بمدينة أرتيوموفسك في جمهورية دونيتسك، مؤكدا أن قوات "أحمد" تقاوم العدو دون كلل أو ملل.
أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن بلاده تحتاج وقودا بما قيمته 350 مليون دولار شهريا لتشغيل محطات الكهرباء.
لقطات من داخل مدرعة "إم – 113" المخصصة لنقل الأفراد والدعم الناري التي استولت عليها القوات الروسية في اتجاه خيرسون.
غادر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ملعب "الأول بارك" بالعاصمة الرياض، غاضبا بعد هزيمة فريقه النصر أمام ضيفه التعاون (0-2) أمس السبت، في الجولة الثانية للدوري السعودي للمحترفين.
تشكل طبقة ناعمة على الأسنان هي عملية طبيعية لدى جميع الأشخاص، ولا يمكن منع حدوثها تماما، بل يمكن تقليلها كثيرا.
عبرت الجزائر عن أسفها الشديد لإعطاء الأسبقية للجوء إلى العنف عوضا عن مسار الحل السياسي والتفاوضي في النيجر، مشيرة إلى قناعتها القوية بأن الحل السياسي التفاوضي لا يزال ممكنا.
تعرضت مركبة "لونا-25" الروسية خلال مهمتها إلى القمر، لحادثة "غير عادية"، الأمر الذي حال دون انتقالها إلى مستوى المدار ما قبل الهبوط بحسب المعايير والإعدادات المحددة لهذا الغرض.
قال أستاذ الموارد المائية والري، الدكتور عباس شراقي، إن إثيوبيا تحجز ما يعادل 45% من حصة مصر المائية، كاشفا النقاب عن سبب عدم حدوث فيضان العام الحالي.
أفاد مصدر عسكري في النيجر مساء الجمعة بوصول طائرات مقاتلة ومروحيات هجومية من مالي وبوركينا فاسو لدعم القوات المسلحة بالنيجر في مواجهة تدخل عسكري محتمل من قبل "إيكواس".
عادة لا تظهر أعراض واضحة لأورام الدماغ الخبيثة في المراحل الأولى، لذلك لا يطلب المصاب المساعدة الطبية إلا في مراحل متقدمة من المرض.
أفادت وسائل إعلام إيطالية بأن سلطات البلاد أقالت الجنرال روبرتو فاناتشي من منصبه كقائد للمعهد الجغرافي العسكري إثر كتابه الذي قيل إنه يحوي فقرات تنطوي على معاداة للمثليين وعنصرية.
أفاد مراسلنا بأن مسيرات تتبع للجيش السوداني قصفت اليوم السبت أهدافا تابعة لقوات الدعم السريع في عدد من المناطق وسط وجنوب شرق العاصمة الخرطوم.
قال قائد القوات الجوية الأوكرانية، نيكولاي أوليشوك، إن الطائرات الأوكرانية هزمت من قبل القوات الروسية فور انطلاقها من مدرجات المطارات.
وصل النجم نيمار، إلى السعودية، على متن الطائرة الخاصة بالأمير الوليد بن طلال آل سعود، صاحب الدور الرئيسي في حسم صفقة البرازيلي إلى الهلال، كونه معروفا بحبه الشديد للنادي الأزرق.
تحدث خبير التغذية في برنامج تلفزيوني عن فوائد ومضار التفاح، وأي أنواع التفاح أكثر فائدة للصحة- التفاح الأحمر أم الأخضر وهل هناك ما يمنع تناول التفاح.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية في نشرتها اليومية صد جميع هجمات قوات كييف والقضاء على 975 عسكريا وتدمير مقر قيادة الفيلق الـ10 الأوكراني بمقاطعة زابوروجيه، وإسقاط 23 مسيرة لقوات كييف.
أثارت قناة جزائرية جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، إثر نشرها صورة لنجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا المنضم حديثا إلى صفوف نادي الهلال السعودي، وتعديلها إلكترونيا.
أفرجت السلطات المصرية، اليوم السبت، عن الناشط أحمد سعد دومة، ضمن قرار عفو أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي.
مني نادي النصر بهزيمة مؤثرة على أرضه وبين جماهيره، أمام ضيفه التعاون (0-2)، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الجمعة، ضمن الجولة الثانية من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.
أثار النجم المصري محمد صلاح، جناح ليفربول الإنجليزي، حالة من الجدل والسخرية بسبب قميصه، أثناء ترحيبه بزميله الجديد الياباني واتارو إيندو، القادم من شتوتغارت الألماني، حتى صيف 2027.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط صاروخ أوكراني S-200 أطلقته قوات كييف على شبه جزيرة القرم الروسية.
اتهم محامي شاب فلسطيني من مخيم شعفاط بالقدس الشرطة الإسرائيلية بحفر نجمة داوود على وجه موكله خلال عملية اعتقال شارك فيها 16 ضابطا تعرض خلالها الشاب الفلسطيني للضرب المبرح.
تخلت رئيسة وزراء فنلندا السابقة المحبة للحفلات سانا مارين عن الزي الرسمي لصالح فساتين الحفلات والقمصان القصيرة، بعد أسابيع من رحيلها عن أرفع منصب في البلاد.
أشارت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن تدريب الاستخبارات البريطانية فصائل تخريبية أوكرانية، يأتي في إطار سعي "الناتو" لتصعيد احتمال النزاع في إفريقيا.
نددت تايوان بشدة بإطلاق الصين اليوم مناورات بحرية حول الجزيرة، في أعقاب توقف قصير في الولايات المتحدة لوليام لاي نائب رئيسة تايوان.
تحت العنوان أعلاه، نشرت "فزغلياد" مقالا حول موقف الهند من أوكرانيا، وفشل الضغوط الغربية على نيودلهي.
تواصل الأوساط الغربية اعترافها بفشل العقوبات ومحاولات حرمان روسيا من إدرار المال عليها أو تقليص إيراداتها، بفضل الاستراتيجية التي وضعتها موسكو لدورها في سوق الطاقة العالمية.
نقلت صحيفة Monde عن حسومي مسعودو مستشار رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم، تأكيده تفويض السلطات السابقة فرنسا بالتدخل العسكري لحماية نظام بازوم.
قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إن فاتورة استيراد السلع أو المواد البترولية أو المستلزمات المختلفة أو الأدوية وغيرها من الاحتياجات الضرورية الأساسية، تكلف الدولة رقما كبيرا.
اعتقلت سلطات ميانمار مخرجا وكاتبا سويسريا بدعوى الإساءة للديانة البوذية في أحد أفلامه، حسب بيان للجيش.
كشفت Acura عن سيارة ADX التي صممتها لتكون سيارة عائلية مريحة وقوية بنفس الوقت.
إذا كانت السمة التي تميز الرئيس الأمريكي جو بادين هي الهذيان والخرف، فسمة الرئيس الأسبق بيل كلينتون كانت الوسامة التي حولّت صاحبها إلى "زير نساء" على خلفية فستان أزرق "ملطخ"!
أعلن مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بمجموعة "إيكواس"، عبد الفتاح موسى، في مؤتمر صحفي، بالعاصمة الغانية أكرا، أنه "تم تحديد موعد للتدخل العسكري في النيجر لكن بدون الإعلان عنه".
تحت العنوان أعلاه، كتبت ايكاتيرينا إنتينا، في "إزفيستيا"، عن محاولات الولايات المتحدة إضعاف "بريكس" والدور الخطير الذي تلعبه العقوبات.
سقط نادي الهلال في فخ التعادل في عقر داره أمام ضيفه الفيحاء (1-1) في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري "روشن" السعودي لكرة القدم للمحترفين.
أكد عالم الوبائيات الإيطالي ماتيو باسّيتّي أن التحذير من المتحورات الجديدة لفيروس كورونا التي تظهر "يخلق مشاكل هناك حيث لا توجد"، في إشارة إلى المتحورات EG.5 أوEris.
رد الأسقف العام لكنائس عزبة النخل الأنبا سيداروس، على الجدل المثار حول شفاء مواطن مصري يدعى عادل فايز من الشلل الرباعي بعد عدة سنوات من المرض بسبب معجزة.
يمكن لفحص الدم تحديد النساء المعرضات لخطر الإصابة بسرطان الثدي بشكل أفضل بعد أن اكتشف علماء أربعة جينات جديدة على الأقل مرتبطة بالمرض.
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