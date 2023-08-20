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الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو

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الدفاع الروسية تعلن إسقاط مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت موسكو.

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