السيسي: نحتاج وقودا بقيمة 350 مليون دولار شهريا لتشغيل محطات الكهرباء (فيديو)

أشار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى أن بلاده تحتاج وقودا بما قيمته 350 مليون دولار شهريا لتشغيل محطات الكهرباء.

إقرأ المزيد

وحرص السيسي خلال جولة تفقدية اليوم السبت في الأكاديمية العسكرية، على طمأنة الطلاب بأن الدولة في تطور دائم، وأن العمل لا يتوقف في كل شبر في مصر، مضيفا: "إحنا في تطور مستمر ومهم إني أطمنكم على حالنا".

وأضاف: "نعمل على توفير العملة الصعبة، ونستورد بعض المنتجات الاستهلاكية بالعملة الصعبة، ونبيعها للمواطن والمستهلك بالجنية لإنهاء معاناة المواطن والتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية".

وأردف: "قد تكون أسعار السلع مرتفعة وده أمر محل تقدير مننا ونعمل على مجموعة إجراءات تخفف من خلالها من آثار هذه الأزمة".

المصدر: RT