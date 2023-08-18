تصريح لوزير لبناني يثير غضب المصريين

أثار أمين سلام وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني، الجدل في منصات التواصل الاجتماعي في مصر بعد تداول تصريحاته الأخيرة عن استيراد القمح من مصر.

وقال الوزير اللبناني عن أزمة القمح التي يعيشها لبنان إن مصر تستهلك في 3 أسابيع ما يستهلكه لبنان في سنة، مؤكدا أن مصر نجحت في توفير احتياطي القمح.

وأثارت تلك التصريحات انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل اللبنانيين والمصريين.

واعتبر العديد من رواد مواقع التواصل أن الوزير اللبناني نسي أن مصر تستورد القمح، وقد وقعت قبل أيام اتفاقية بقيمة 500 مليون دولار لشراء القمح من شركة الظاهرة الإماراتية.

واضاف وزير الاقتصاد اللبناني حسبما نقلت وسائل إعلام محلية: "يعني أنه إذا انقطع القمح عن لبنان فنستطيع أخذ كمية صغيرة من المخزون الكبير الموجود لدى مصر".

وكان وزير الخارجية الكويتي، قد انتقد تصريحات أدلى بها وزير الاقتصاد اللبناني في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام بشأن إعادة بناء جزء من ميناء بيروت، في خلاف دبلوماسي جديد بين لبنان ودول الخليج.

في وقت سابق آثار سلام غضب الكويت، حول تمويل إعادة بناء صوامع القمح في مرفأ بيروت، مما استدعى ردا رسميا من الكويت، حيث أعرب وزير الخارجية، الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، عن استنكار بلاده، من تصريحات سلام، داعيا إياه لسحب تصريحاته، حرصا على العلاقة الطيبة بين البلدين.

المصدر: صدى البلد