دمشق تعلن عن اغتيال ضابط سوري

أفادت وسائل الإعلام السورية بمقتل أحد عناصر شرطة منطقة الميادين في ريف دير الزور، جراء هجوم إرهابي تعرض له.

وأضافت وزارة الداخلية السورية في بيان اليوم، أن "الملازم شرف البطل محمد ياسين العون" من مرتب شرطة منطقة الميادين في محافظة دير الزور قتل إثر استهدافه بطلقات نارية من قبل مسلحين مجهولين كانوا على متن دراجة نارية في منطقة الميادين أثناء تأدية مهامه.

يذكر أن 20 جنديا سوريا قد قتلوا وأصيب عشرة بجروح في هجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي، الذي أعلن مسؤوليته لاحقا، في محافظة دير الزور السورية في الـ11 من شهر أغسطس الحالي.

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المصدر: سانا