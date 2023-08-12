"داعش" يتبنى مسؤولية هجوم على الجيش السوري في دير الزور أسفر عن سقوط قتلى وجرحى

أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، اليوم السبت، مسؤوليته عن هجوم محافظة دير الزور شرقي سوريا، الذي وقع أمس الجمعة، وأسفر عن مقتل 20 جنديا سوريا، وإصابة 10 آخرين.

وزعم التنظيم مقتل 40 عنصرا من الجيش السوري وإصابة 10 آخرين.

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وصرح مصدر أمني سوري لوكالة "نوفوستي" الروسية، يوم الجمعة الماضي، بأن 20 جنديا سوريا قتلوا وأصيب عشرة بجروح في هجوم شنه مسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي في محافظة دير الزور السورية.

وأفاد نشطاء، اليوم السبت، بارتفاع عدد القتلى جراء الهجوم إلى نحو 33 شخصا، قضوا متأثرين بجراحهم، لافتا إلى أن عدد القتلى مرشح للزيادة بالنظر إلى أن بعض الجنود الجرحى في حالة حرجة.

من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية السورية، اليوم السبت، أن القوات الأمريكية والتنظيمات التابعة لها استهدفوا حافلة عسكريين سوريين ما أسفر عن مقتل عدد من العسكريين وإصابة آخرين.

المصدر: أ ب + RT