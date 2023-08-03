تنظيم "داعش" يعلن مقتل زعيمه في اشتباكات في إدلب بسوريا

أعلن تنظيم "داعش"، اليوم الخميس، مقتل زعيمه أبو الحسين القرشي باشتباكات في إدلب بشمال غرب سوريا، وفقا لتسجيل صوتي نقلته وكالة "فرانس برس".

وأكد التنظيم في التسجيل مقتل زعيمه الرابع أبو الحسين الحسيني القرشي في اشتباكات مع "هيئة تحرير الشام" في شمال غرب سوريا، وعيّن خلفا له.

وقال المتحدث باسم التنظيم أبو حذيفة الأنصاري في تسجيل نشرته حسابات مرتبطة بالتنظيم "لقد قتل الشيخ رحمه الله بعد مواجهة مباشرة مع هيئة الردة والعمالة (...) في إحدى بلدات ريف إدلب إثر محاولتهم أسره وهو على رأس عمله فاشتبك معهم بسلاحه حتى قتل متأثرا بجراحه".

ولم يحدد التنظيم متى قتل زعيمه وفي أي منطقة من إدلب تحديداً.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أعلن في 30 أبريل الماضي مقتل أبو حسين القرشي، قائلا إن "الاستخبارات التركية قد حيّدت زعيم تنظيم داعش أبو حسين القرشي، خلال عملية أمنية خاصة نفذتها في شمالي سوريا".

المصدر: "أ ف ب" + RT