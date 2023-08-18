ميقاتي: سأدفع مستحقات الكهرباء "ولو من جيبتي"

نقلت مصادر مطلعة عن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، تعهده بتأمين الأموال المستحقة على مؤسسة كهرباء لبنان، وسدادها ولو "من جيبته".

ووفق ما نقلته صحيفة "الأخبار" عن المصادر، فقد تعهد ميقاتي لشركة "برايم ساوث" بتأمين مبلغ الـ7.5 مليون دولار المستحقة على مؤسسة كهرباء لبنان، والتزم بتسديد مستحقاتها الشهرية المقبلة بالعملة الأجنبية "ولو من جبيتي".

إلا أنه من غير الواضح كيف سيؤمن ميقاتي عشرات ملايين الدولارات المطلوبة من المؤسسة شهريا، في ظل إصرار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري على رفض تحويل ليرات المؤسسة إلى دولارات، وفق الآلية المتفق عليها سابقا بين الحاكم السابق رياض سلامة ووزارة المالية.

يذكر أن لبنان ومنذ يومين، يعاني من انقطاع شامل للكهرباء، بسبب إغلاق محطتي التوليد "دير عمار" و"الزهراني" عن العمل، حسبما أعلنت "مؤسسة كهرباء لبنان" في بيان.

يُذكر أن وتيرة انقطاع التيار الكهربائي في لبنان متكررة بشكل كبير منذ عامين، مع صعوبات الضائقة المالية التي تواجهها الحكومة وجعلتها غير قادرة على تحمل تكاليف استيراد الوقود لتغذية محطات الكهرباء.

المصدر: "الأخبار" + RT