لبنان يعيش من دون كهرباء بعد إغلاق محطة الطاقة الحرارية بسبب تراكم الديون

رزح لبنان تحت وطأة انقطاع التيار الكهربائي عن كافة أنحاء البلاد بسبب إغلاق محطتي التوليد معملي "دير عمار" و"الزهراني" عن العمل، بحسبما أعلنته "مؤسسة كهرباء لبنان" في بيانها.

وقالت الشركة اليوم الخميس: "توقف معملي دير عمار والزهراني عن العمل، نتيجة عدم تسديد مستحقات الشركة المشغلة برايم ساوث، بالعملة الأجنبية، وبالتالي قررت الشركة الأخيرة، توقيف مجموعات العمل في معملي دير عمار والزهراني وقد باشرت بالاجراءات الآيلة لذلك".

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كما أشارت المؤسسة إلى أن "هذا الوضع من شأنه أن يؤدي إلى توقف القدرة الإنتاجية وانفصال الشبكة الكهربائية كليا وانعدام التغذية الكهربائية للمشتركين".

وفي السياق ذاته، أفادت معلومات قناة "الجديد"، بتوقف تزويد مطار بيروت بالتيار الكهربائي بسبب توقف تشغيل معملي دير عمار والزهراني، مشيرة إلى أنه يعمل حاليا على المولد الكهربائي حتى نفاد مادة المازوت.

في وقت سابق من يوم الأربعاء، ذكرت "الجديد" أن الشركة المشغلة "برايم ساوث" ستقوم بتسليم المعملين لمؤسسة كهرباء لبنان عند الساعة الخامسة (17:00) من مساء اليوم ذاته، ما يعني توقف تزويد التغذية الكهربائية في لبنان.

يُذكر أن وتيرة انقطاع التيار الكهربائي في لبنان متكررة بشكل كبير منذ عامين، مع صعوبات الضائقة المالية التي تواجهها الحكومة وجعلتها غير قادرة على تحمل تكاليف استيراد الوقود لتغذية محطات الكهرباء.

المصدر: وسائل إعلام لبنانية