واشنطن تشكر السعودية على عقد اجتماع جدة حول أوكرانيا

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا مع نظيره السعودي فيصل بن فرحان، بحثا خلاله "عددا من القضايا الثنائية والدولية"، حسب بيان للخارجية الأمريكية.

وجاء في البيان أن "الوزير بلينكن شكر السعودية على جمع أكثر من 40 دولة في جدة في وقت سابق من هذا الشهر لمناقشة مبادئ السلام العادل والثابت في أوكرانيا".

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وأضاف البيان أن الوزيرين "أعربا عن عزمهما على مواصل العمل معا من أجل إنهاء النزاع المدمر في السودان".

وأكد الوزيران التزامهما "بمضاعفة الجهود لضمان السلام الثابت في اليمن من خلال عملية سلام يمنية – يمنية برعاية الأمم المتحدة".

المصدر: RT