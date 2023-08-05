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انطلاق اجتماع جدة حول تسوية الأزمة الأوكرانية بحضور ممثلين عن 30 دولة

انطلاق اجتماع جدة حول تسوية الأزمة الأوكرانية بحضور ممثلين عن 30 دولة

أخبار العالم العربي

انطلاق اجتماع جدة حول تسوية الأزمة الأوكرانية بحضور ممثلين عن 30 دولة
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بدأ اجتماع جدة حول تسوية الأزمة الأوكرانية بحضور ممثلين عن 30 دولة.

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