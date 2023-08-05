انطلاق اجتماع جدة حول تسوية الأزمة الأوكرانية بحضور ممثلين عن 30 دولة

تاريخ النشر:05.08.2023 | 13:00 GMT |
آخر تحديث:05.08.2023 | 13:01 GMT | أخبار العالم العربي
بدأ اجتماع جدة حول تسوية الأزمة الأوكرانية بحضور ممثلين عن 30 دولة.
حذرت السفارة السعودية لدى لبنان رعاياها من التواجد أو الاقتراب من المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة، مطالبة المواطنين بمغادرة الأراضي اللبنانية بسرعة.
عرض أحد المراكز الثقافية بالعاصمة البريطانية لندن فيلم "مجزرة رابعة"، اعتبره مراقبون "خطيرا ومسيئا" لمصر.
أحالت جهات التحقيق المختصة في مصر إلى الجنايات، عددا من المتهمين المسؤولين عن قضية كبيرة هزت البلاد، حيث تم الكشف عن تفاصيل الشبكة الإجرامية.
ظهر رئيس الامارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته للساحل الشمالي في مصر بين عامة الناس دون حراسة.
تحدث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع نظيره المصري سامح شكري، حول أزمة سد النهضة والجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الاستقرار الإقليمي.
حذر وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، من أن قوات بلاده باتت في خطر على خلفية تنحي قائد الجيش مؤخرا، تاركا القوتين القتاليتين الميدانيتين للجيش بدون قائدين مصدقين من مجلس الشيوخ.
أثار اعتداء متحولة جنسيا على طبيبة بيطرية بعد نفوق قطتها غضبا واسعا في تركيا، حيث يستعد بياطرة أنقرة للاحتجاج في الـ6 من أغسطس على العنف الذي تعرضت له زميلتهم.
أثارت عملية استقطاب الأندية السعودية للعديد من نجوم الدوريات الأوروبية موجة قلق وغضب عارمة في القارة العجوز.
أثار مقطع فيديو لنائب الرئيس المصري الأسبق، محمد البرادعي، جدلا واسعا بعد ادعاء مغرد بأنه "يؤيد انفصال أهل النوبة عن مصر".
قال جمال خالد عبد الناصر حفيد الزعيم المصري الراحل جمال عبد الناصر، إنه لا أحد يعرف السبب الحقيقي لوفاة جده، مشيرا إلى أن "الحقيقة الوحيدة هي الموت".
أدان الاتحاد الأوروبي حظر النيجر بث محطة "فرانس 24" و"إذاعة فرنسا الدولية" على أراضيها، متجاهلا حظره بث القنوات الروسية، وقمعه للإعلام الروسي في بلدانه على خلفية أزمة أوكرانيا.
أفادت منظمة الأغذية في الأمم المتحدة "فاو" بارتفاع الأسعار العالمية للسلع الغذائية في يوليو متأثرة بوقف تنفيذ مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب وفرض قيود تجارية جديدة على مادة الأرز.
أكد اللواء المتقاعد في القوات الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، أن الجيش الروسي قادر على دخول كييف في غضون 12 ساعة، مشددا على عدم استبعاد أسوء السيناريوهات المحتملة لبلاده.
كشف نبيل نعيم القيادي السابق بجماعة "الجهاد" عن دوافع خالد الإسلامبولي وعبد السلام فرج لاغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات.
كشفت قناة NBC الأمريكية أن المسؤولين بواشنطن يشعرون بالإحباط من وتيرة الهجوم الأوكراني المضاد، حيث لا يفهمون سبب عدم نشر كييف للوحدات الأكثر كفاءة وتدريبا لتنفيذه.
كشف استطلاع رأي أجرته شبكة "سي إن إن" أن أكثر من نصف الأمريكيين يعارضون تقديم الكونغرس الأمريكي مساعدات إضافية لأوكرانيا.
يتولى الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة، التحقيق بشأن شكوى تفيد قيام بروس موابي مدرب المنتخب الزامبي المشارك في كأس العالم للسيدات بالتحرش بإحدى لاعباته.
في أحد أيام الإثنين العاصفة في مارس 1827، توفي الملحن الألماني لودفيغ فون بيتهوفن بعد صراع طويل مع المرض، حيث تعرض لهجوم اليرقان مع انتفاخ أطرافه وبطنه، ومعاناة مع كل نفَس يأخذه.
قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خلال مؤتمر لمؤيدي الحزب الجمهوري في ولاية ألاباما، إن ملاحقته عبر القضاء ستعزز فرص فوزه بالانتخابات الرئاسية 2024.
حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية من استهلاك منتج بامية زيرو المجمدة للعلامة التجارية (سنابل)، الذي يتم إنتاجه في مصر.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق الدفاعات الروسية على جبهة دونباس، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
تعرضت ناقلة مدنية روسية لهجوم بزوارق مسيرة نفذته القوات الأوكرانية بالقرب من مضيق كيرتش، ولم يتم تسجيل إصابات في صفوف طاقم الناقلة.
اندلع اليوم السبت حريق ضخم في مبنى وزارة الأوقاف المصرية القديم وسط القاهرة.
أكد وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، تأييد اللجنة الوزارية لمراقبة الإنتاج في "أوبك+" الإبقاء على حجم الإنتاج دون تغيير، ومواصلة تقييم أوضاع السوق النفطية عن كثب.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، حيث يصد الجيش الروسي محاولات قوات كييف المستميتة لاختراق الدفاعات الروسية على جبهة دونباس، ويكبدها خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
أحرقت امرأة أفيد بأنها إيرانية نسخة من القرآن في العاصمة السويدية ستوكهولم يوم أمس الخميس، في أحدث اختبار لقوانين حرية التعبير في البلاد التي تسمح بإتلاف الكتب المقدسة.
تحدث المحلل السياسي الإسرائيلي المتخصص في الشأن المصري، تسيبي برائيل، في مقال حول أزمة الطاقة الأخيرة التي تعاني منها مصر وانقطاع التيار الكهربائي بشكل مستمر.
أعلن المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن وزير الخارجية، سامح شكري، تحدث مع وزير خارجية الدنمارك، لارس راسموسن، حول الحوادث المتكررة لحرق وتدنيس المصحف الشريف.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية صد جميع هجمات قوات كييف على مختلف المحاور والقضاء على 600 جندي أوكراني وتدمير 28 مسيرة أوكرانية خلال 24 ساعة.
أثارت لقطة تبادل القمصان بين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، والمصري محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الزمالك بعد مباراتهما يوم أمس الخميس، تفاعلا واسعا.
كشف المطرب، محمد محسن، عن إصابة زوجته الفنانة، هبة مجدي، وابنتهما ذهب، بالتسمم بعد تناول وجبات أحد المطاعم الشهيرة.
أعلن مفوض مجموعة "إيكواس" المكلف للشؤون السياسية والأمن، عبد الفتاح موسى، أن قادة أركان المجموعة، جهزوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر، ويشمل ذلك كيفية وتوقيت نشر القوات.
أدلى المهاجم السنغالي، ساديو ماني، المنضم حديثا إلى صفوف نادي النصر السعودي لكرة القدم، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بتصريحات مثيرة بعد مباراة الزمالك، يوم أمس الخميس.
اتفق نادي إنتر ميلان الإيطالي لكرة القدم مع نظيره ريال مدريد، على ضم لاعبه اليافع، هوغو هيومانيس، خلال الأيام القليلة المقبلة.
تستضيف السعودية اليوم السبت في جدة اجتماعا لمستشاري الأمن القومي في عدد من الدول الشقيقة والصديقة لبحث سبل تسوية الأزمة الأوكرانية.
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمرا ملكيا بترقية 34 قاضيا في ديوان المظالم.
تواصل مسيرات "لانسيت" الروسية الانتحارية اصطياد مركبات قوات نظام كييف وتدميرها في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.
أكد مستشار البنتاغون السابق، دوغلاس ماكغريغور، أن رغبة الناتو باستفزاز الأزمة الأوكرانية أدت لعواقب وخيمة، مبينا أنه لم يتبق أمام روسيا سوى التجول بكييف مع رفض الغرب إنهاء النزاع.
أكد عضو المكتب السياسي لـ"أنصار الله" علي القحوم، أن المحادثات مع الرياض مستمرة، مؤكدا أن الوسيط العماني يبذل جهودا كبيرة، كما أشار إلى أن الوقت حان لتتحول الرياض إلى صانعة للسلام.
أطلقت السلطات الأوكرانية صفارات الإنذار في جميع أنحاء البلاد محذرة من غارات جوية وضربات صاروخية روسية.
اكتشف مستخدمو "آيفون" مؤخرا أن أزرار الصوت تعمل على تنشيط ثماني ميزات، مثل التقاط الصور وتصوير مقاطع الفيديو ومسح المستندات ضوئيا.
سجلت البحرين أعلى معدل استهلاك للكهرباء في تاريخها، وسط طقس حار للغاية ومعدل رطوبة عال في منطقة الخليج التي تعاني من تبعات الاحتباس الحراري.
حذر مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون الولايات المتحدة من الانسحاب من حلف "الناتو"، إن فاز دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية.
كسر لويس إنريكي، مدرب باريس سان جيرمان الحالي، حاجز الصمت بعد الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة، حول إمكانية رحيله بعد أسابيع من توليه القيادة الفنية لنادي العاصمة الفرنسية.
أكد مستشار البنتاغون السابق دوغلاس ماكغريغور، أن العسكريين الأوكرانيين يرفضون أوامر قادتهم بالهجوم ويفضلون الاستسلام للجيش الروسي، بعد الخسائر البشرية الفادحة في هجوم كييف المضاد.
اعتبر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن وقف النيجر لتصدير اليورانيوم والذهب إلى فرنسا يأتي ردا على "الظلم" الذي مارسته باريس لأعوام طويلة.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أنه لم يتم تحديد موعد لزيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى تركيا، حتى الآن.
صرح رئيس مكتب العقوبات بوزارة الخارجية الأمريكية، جيمس أوبراين، بأن الولايات المتحدة تطلب من روسيا توضيح مطالبها مقابل استئناف مبادرة الحبوب في البحر الأسود.
كشف رئيس الخدمة الصحفية في البنتاغون، باتريك رايدر، أن الولايات المتحدة ليست لديها أوهام بشأن هجوم أوكرانيا المضاد وتدرك أنه سيكون صعبا.
حكم في باكستان غيابيا على رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات، بعد إدانته بتهمة الكسب غير المشروع بتلقيه هدايا أثناء ولايته.
أشارت صحيفة La Repubblica إلى امتلاك روسيا ثلاث أوراق رابحة وغاية في الأهمية تضمن لها هزيمة أوكرانيا وحلفائها.
أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف في تعليق على الاعتداء الإرهابي على ناقلة نفط روسية في مضيق كيرتش الليلة الماضية، أن أوكرانيا لا تفهم إلا لغة القسوة والقوة.
تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول عجز الولايات المتحدة عن شن عملية عسكرية واسعة النطاق كالتي تشنها روسيا في أوكرانيا.
نفذت السلطات الأمريكية في ولاية فلوريدا حكم الإعدام بحقنة مميتة بحق سفاح اعترف بقتل زوجته وامرأة أخرى.
تعرضت ناقلة "سيغ" الروسية في الجزء الجنوبي من مضيق كيرتش لثقب في غرفة المحركات إثر هجوم بزورق أوكراني مسيّر عليها.
قاد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، نادي النصر السعودي إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال، بتعادله مع الزمالك المصري بهدف لكل منهما اليوم الخميس.
أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني أمس الجمعة عن تعرض العديد من السوريين في لبنان لعمليات خطف على الحدود.
أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية، اليوم الجمعة، تحذيرا لرعاياها المقيمين في منطقة جوندار بإثيوبيا أو الذين يخططون للوصول إليها في المستقبل القريب.
أعلن نادي الأهلي المصري، اليوم الجمعة، رحيل سيد عبد الحفيظ من منصب مدير الكرة بالنادي، حيث عرض عليه الانضمام إلى عضوية مجلس إدارة شركة الأهلي لكرة القدم ولجنة التخطيط.
قال سكرتير مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أليكسي دانيلوف، إنه من المستبعد أن تتمكن أوكرانيا من استعادة ترسانتها النووية التي سلّمتها لروسيا بعد زوال الاتحاد السوفيتي.
أعلنت الدكتورة يكاتيرينا كاشوخ، أخصائية أمراض الجهاز الهضمي، أنه لا توجد توصيات صارمة بشأن المشروبات المفيدة مع اللحوم المشوية.
نبهت السفارة الكويتية لدى لبنان رعاياها بالتزام الحيطة والحذر والابتعاد عن مواقع الاضطرابات الأمنية، كما دعتهم إلى التقيد بالتعليمات الصادرة عن السلطات المحلية المختصة.
أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مساء الجمعة قرارا بتشكيل لجنة "لجرائم الحرب وحصر انتهاكات وممارسات قوات "الدعم السريع".
أعلن الدكتور أليكسي بيزروكافي أخصائي الجراحة، أن الدوالي ليست مشكلة جمالية فقط، بل هي في الواقع مرض خطير يتطلب علاجا مناسبا.
أعلنت الحكومة الأرجنتينية أنها اقترضت 775 مليون دولار من قطر لسداد جزء من ديونها لصندوق النقد الدولي، بانتظار موافقة الصندوق على صرف دفعة من قرض لبوينس آيرس بقيمة 7.5 مليار دولار.
شكلت الإيرادات غير النفطية نحو 43% من إجمالي إيرادات الميزانية السعودية للربع الثاني من 2023 البالغة 314.8 مليار ريال، مقابل حصة كانت عند 32% من إيرادات الفترة نفسها من 2022.
تحت العنوان أعلاه، نشرت "برافدا رو" مقالا حول الدروس التي يجب أن تستخلصها كييف ورعاتها الغربيون من ضربات روسيا لمرافق عسكرية حيوية قبل أن يستهدف الجيش الروسي ما هو أخطر منها.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة نوفوسيلوفسكي في جمهورية لوغانسك، وصد جميع الهجمات المعادية على محور كراسني ليمانسك في جمهورية دونيتسك والقضاء على 890 جنديا أوكرانيا.
كشف مصدر مطلع في مجمع الصناعات الحربية الروسية، أن أنظمة الاتصالات الجديدة ستزيد من سرعة توجيه الصواريخ الروسية المتنقلة ضرباتها.
أثار تراكم مجموعات كبيرة من أسماك البلطي والبوري النافقة على سطح البحر في ميناء المكس غربي الإسكندرية في مصر، جدلا كبيرا في البلاد.
أعلن الدكتور أندريه تياجِلنيكوف، كبير خبراء الرعالية الصحية الأولية في وزارة الصحة بموسكو، أن بذور البطيخ الأحمر ليست ضارة ولكن لا ينبغي الإفراط في تناولها.
تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول دعوات في إيران لطي صفحة العداء مع الولايات المتحدة.
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة في مصر، حبس هشام ربيع، زوج المطربة بوسي، 45 يوما، لاتهامه في واقعة سرقة بالإكراه وخطف.
التهم تمساح لاعب فريق "ديبورتيفو ريو كاناس" الكوستاريكي لكرة القدم للهواة، خيسوس ألبيرتو لوبيز، يوم السبت الماضي، أثناء السباحة في نهر ريو كاناس في مقاطعة غواناكاستي.
أعلن حزب الرئيس النيجري المخلوع محمد بازوم أن الانقلابيين يحتجزون ستة وزراء بينهم وزير المالية أحمد جدود، ووزير التخطيط رابيو عبده.
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد لقطار "ينيسي"، يؤدي مهامه في منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الوزير سيرغي شويغو، عاين خلال تفقده قوات "المركز" على الخطوط الأمامية في لوغانسك أسلحة غربية اغتنمتها قوات "المركز"، بينها عربة CV-90 السويدية.
وقع الرئيس فلاديمير بوتين قانونا فيدراليا يمنح الحرس الروسي حق الحصول على معدات عسكرية ثقيلة لاستخدامها في الخدمة.
استنكر وزير الخارجية الكويتي سالم عبد الله الجابر الصباح تصريح وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام حول تمويل الكويت مرفأ بيروت، وقال إنه "يتنافى مع أبسط الأعراف السياسية".
حذر اليوم الجمعة، وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، من استخدام القوة في النيجر، مؤكدا أن ذلك سيزيد الوضع تأزما، فيما استقبل المبعوث الخاص لرئيس نيجيريا، باباغانا كينجيبي.
كشفت تقارير صحفية إسبانية عن اقتراب نادي برشلونة من حسم صفقته الأبرز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، حيث تتمثل في التعاقد مع البرتغالي، برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي.
أظهر استطلاع للرأي أجرته مجلة "نيوزويك" انخفاض تأييد الناخبين الأمريكيين في الأشهر الثلاثة الماضية لانضمام أوكرانيا للناتو، وذلك بعد تزايد الدعوات لضمها مع بدء العملية الخاصة.
أعلن في تركيا أن السفير عاكف تشاغاتاي كيليتش، كبير مستشاري الرئيس التركي سيمثل أنقرة إلى اجتماع جدة حول أوكرانيا اليوم السبت.
قال السفير الروسي لدى بريطانيا، أندريه كيلين، اليوم الجمعة، إن تقارير وزارة الدفاع البريطانية تتضمن معلومات غير صحيحة تزعم بتقدم الهجوم الأوكراني المضاد.
أفادت وسائل إعلام الأمريكية بأن الحاكم السابق لولاية نيو جيرسي، كريس كريستي، الذي يترشح لرئاسة الولايات المتحدة عن الحزب الجمهوري عام 2024 ، قام بزيارة إلى أوكرانيا.
أوضحت وزارة الصحة والسكان في مصر عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك"، كيفية الحماية من الإصابة بسرطان القولون، حيث نشرت الخطوات الوقائية الواجب اتباعها.
كشفت النيابة العامة المصرية عن تفاصيل مروعة حول جريمة قتل طبيب الساحل، التي هزت الرأي العام.
تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول ابتزاز أبوظبي لواشنطن بعلاقاتها مع بكين.
أكد ضابط الاستخبارات الفرنسية المتقاعد بيير بليس، أن سبب النزاع في أوكرانيا يعود لخسارة واشنطن هيمنتها على العالم، ومحاولات الغرب إضعاف روسيا التي اضطرت للرّد والمواجهة.
يقترب نادي برشلونة الإسباني من إبرام صفقة جديدة، بالتعاقد مع أحد المواهب البارزة في الملاعب الألمانية، نوح دارفيتش (نوح درويش)، لاعب نادي فرايبورغ الألماني لكرة القدم.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري صورا توضيحية سلط من خلالها الضوء على الاستثمارات التركية الضخمة في مصر.
ضربت عاصفة شمسية الأرض والقمر والمريخ في وقت واحد - وهي المرة الأولى التي تم فيها قياس ثوران على ثلاثة أسطح كوكبية في وقت واحد.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير زورقين مسيّرين أوكرانيين هاجما قاعدة نوفوروسيسك الروسية في البحر الأسود، وإسقاط عشر مسيرات أوكرانية استهدفت القرم.
ذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن 8 طيارين أوكرانيين فقط من أصل 30 طيارا، جاهزون لمباشرة التدريب على مقاتلات "إف-16" بسبب حاجتهم لدورات تحسين مستوى اللغة الإنجليزية.
أعلن المركز الوطني للأرصاد في السعودية عن المدن والمحافظات التي سجلت أعلى درجات الحرارة، اليوم الجمعة، حيث تراوحت بين 44 و48 درجة مئوية.
أعلن نادي النصر السعودي توقيع اتفاقية شراكة مع أول شركة سعودية متخصصة بحليب الإبل "نوق"، وهي العلامة التجارية لشركة "سواني" المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
كشف مصنع "أورال" الروسي لصناعة الطائرات المدنية عن قرب إطلاقه طائرة "لادوغا" للركاب، القادرة على الإقلاع من مختلف المدرجات بما فيها الترابية المغطاة بالثلج، وبمختلف الظروف الجوية.
ذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلا عن ممثلين عن سلطات كييف، أن أوكرانيا واجهت كثافة "لا تصدق" في حقول الألغام أثناء محاولتها شن الهجوم المضاد.
سلمت ألمانيا كييف خلال الأسبوع الماضي كاسحتي ألغام Wisent 1 وثلاث مسيرات استطلاع Vector، وتسع عربات مدرعة لحرس الحدود، لتصل قيمة مساعداتها لنظام كييف إلى 17 مليار يورو.
دعا البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، المصريين لعدم التذمر من انقطاع الكهرباء والتحمل.
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