الرئيس الإماراتي يتلقى رسالة خطية من نظيره الجزائري (فيديو)

تلقى الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رسالة خطية من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، تتعلق "بالعلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها".

وأفادت وكالة أنباء الإمارات "وام" بأن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب، رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، تسلم الرسالة لدى استقباله في قصر الوطن، السفير الجزائري لدى أبو ظبي عمر فريتح.

وحسب "وام"، بحث الشيخ منصور بن زايد والسفير الجزائري "علاقات التعاون المشترك القائمة بين دولة الإمارات والجزائر وسبل تعزيزها وتطويرها لما فيه مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، كما تم استعراض عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك".

المصدر: "وام"