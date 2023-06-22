بعد نفي المطالبة بمغادرة سفير أبو ظبي.. أول اتصال دبلوماسي رسمي بين الجزائر والإمارات

هنأ وزير خارجية الإمارات نظيره الجزائري أحمد عطاف على انتخاب الجزائر عضوا غير دائم بمجلس الأمن الدولي متمنيا لبلاده تمام التوفيق في الاضطلاع بعهدتها المقبلة في هذه الهيئة الأممية.

وجاء في بيان الخارجية الجزائرية: "تلقى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، اليوم، اتصالاً هاتفياً من أخيه سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة".

وأضافت الخارجية: "وبهذه المناسبة، نقل سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان باسمه وباسم كافة أفراد الأسرة الأميرية أطيب التحيات لسيادة الرئيس عبد المجيد تبون، مهنئا الجزائر على انتخابها عضواً غير دائم بمجلس الأمن، ومتمنياً لبلادنا تمام التوفيق في الاضطلاع بعهدتها المقبلة في هذه الهيئة الأممية المركزية".

وأردفت: "كما أعرب عن استعداد بلاده لتقاسم تجربتها، خاصّة وأن الجزائر ستخلُف دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مجلس الأمن ابتداءً من بداية يناير المقبل".

من جانبه، أعرب الوزير عطاف عن تقديره نظير الدعم الذي لقيه ترشح الجزائر من دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة، مثمناً استعداد الأشقاء الامارتيين لتقاسم خبرتهم الثرية المكتسبة في المجلس في غضون السنتين الماضيتين.

كما أكد أن الجزائر ستعمل لتكون خير خلف لخير سلف بمجلس الأمن عبر المرافعة والدفاع عن قضايا وأولويات الأمة العربية، وذلك بحسب بيان الخارجية الجزائرية.

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بعد يومين على نفي الخارجية الجزائرية

ويأتي هذا الاتصال الهاتفي بعد يومين على نفي الخارجية الجزائرية يوم الثلاثاء، بشكل قاطع ما تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من أخبار حول مطالبة الوزارة من سفير الإمارات مغادرة البلاد.

وحينها أفاد الناطق الرسمي باسم الوزارة بأن تلك الأخبار مغلوطة وكاذبة ومزيفة ولا أساس لها من الصحة، مشددا على أن بيانات الوزارة هي المصدر الوحيد للمعلومة الصحيحة.

وأكد الدبلوماسي الجزائري على متانة وصلابة العلاقات الثنائية الجزائرية الإماراتية المتميزة والقائمة بين البلدين والشعبين.

كما أكد الحرص المشترك للارتقاء بها إلى أعلى المراتب تنفيذا للإرادة المشتركة التي تهم قائدي البلدين الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

المصدر: RT