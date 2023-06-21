السلطات الجزائرية المختصة تستدعي مسؤولي قناة "النهار" بسبب نشر معلومات كاذبة حول سفير الإمارات

أعلنت سلطة ضبط السمعي البصري في الجزائر استدعاء مسؤولي قناة "النهار" على خلفية نشر خبر يتضمن معلومات "حساسة" حول سفير الإمارات، وكذبتها قطعيا وزارة الخارجية.

وأوضح البيان أن "سلطة ضبط السمعي البصري، وبعد اطلاعها على الخبر الذي نشرته قناة "النهار TV" الذي يحتوي على معلومات حساسة، دفع بوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج إلى تكذيبه تكذيبا قطعيا، قامت باستدعاء مسؤولي القناة لتقديم توضيحات حول هذا الموضوع".

ونفت وزارة الخارجية الجزائرية أمس الثلاثاء، بشكل قطعي ما تم نشره وتداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام من أخبار حول مطالبة الوزارة من سفير الإمارات بمغادرة البلاد.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الخارجية بأن تلك الأخبار "مغلوطة وكاذبة ومزيفة ولا أساس لها من الصحة"، مشددا على أن بيانات الوزارة هي المصدر الوحيد للمعلومة الصحيحة، كما أكد على متانة وصلابة العلاقات الثنائية الجزائرية الإماراتية المتميزة، والقائمة بين البلدين والشعبين.

وأكد نفس المصدر الحرص المشترك على الارتقاء بهذه العلاقات إلى أعلى المراتب تنفيذا للإرادة المشتركة التي تحدوا قائدي البلدين الرئيس عبد المجيد تبون ورئيس دولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

ونقلت قناة "النهار" الجزائرية في وقت سابق، في مقال نشرته على موقعها الرسمي قبل أن تحذفه، بأن الجزائر أمهلت السفير الإماراتي يوسف سيف خميس سباع آل علي، 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وأوضحت أن القرار جاء بعد توقيف 4 جواسيس إماراتيين، حسب زعمها، كانوا يتخابرون لصالح جهاز "الموساد" الإسرائيلي لنقل معلومات سرية عن الدولة.

وأشارت "النهار" في مقالها إلى أن الجواسيس الموقوفين حاولوا نقل أسرار ومعلومات عن الدولة الجزائرية، وأبرزت أن وزارة الخارجية "تعبر عن أسفها لهذه التصرفات الخاطئة والمخططات التي تستهدف الجزائر".

المصدر: RT