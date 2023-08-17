مصر.. لواء متقاعد في أمن الدولة يتحدث عن واقعة "طائرة الكنز" في زامبيا

علق وكيل جهاز مباحث أمن الدولة السابق في مصر اللواء خيرت شكري، على "الطائرة الكنز" التي تم ضبطها في زامبيا قادمة من القاهرة وتحمل مبالغ مالية وكميات كبيرة من الذهب.

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وقال شكري: "الطائرة المحتجزة والمتحفظ عليها في زامبيا تابعة لـGlobal Expfes، ورمزها (T7-ww) وهو رمز تميز لطائرة مسجلة في لبنان، وهذا عكس رمز التميز للسفن التجارية والطائرات المصرية التي تبدأ بالحروف( …- SU ) ويتبعها حروف وأرقام أخرى.

وأوضح شكري عبر منشور على "فيسبوك" الطائرة ليست مصرية ولا علاقة لها بأي مؤسسة مصرية، ودور مصر لا يتعدى نزول الطائرة ترانزيت بمطار القاهرة الدولي.

واحتجزت السلطات في زامبيا منذ ذلك الحين 10 أشخاص، بينهم مواطن زامبي و6 مصريين وهولندي وإسباني ولاتفي، لإجراء مزيد من التحقيقات.

وقال المدير العام لهيئة مكافحة المخدرات في زامبيا، ناسون باندا، للصحفيين يوم الثلاثاء، إن الطائرة المستأجرة التي حلقت من القاهرة بمصر وعلى متنها "بضائع خطرة" هبطت في مطار كينيث كاوندا الدولي في العاصمة لوساكا في حوالي الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي يوم الاثنين.

وأوضح ناسون باندا: "بناء على هذه المعلومات قمنا مع ضباط من مختلف وكالات إنفاذ القانون بإجراء عملية أسفرت عن ضبط الطائرة الخاصة، وطائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية.

المصدر: RT