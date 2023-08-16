أول فيديو لتفتيش "الطائرة الكنز" القادمة من مطار القاهرة

رصدت مواقع التواصل الاجتماعي أول فيديو لتفتيش "الطائرة الكنز" التي تم ضبطها في زامبيا وهي تحمل 5.6 مليون دولار نقدا و602 قطعة ذهب تزن 127.2 كيلوغراما و5 مسدسات بها 126 طلقة.

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وتم تداول الفيديو على نطاق واسع في مصر، حيث احتجزت السلطات منذ ذلك الحين 10 أشخاص، بينهم مواطن زامبي و6 مصريين وهولندي وإسباني ولاتفي، لإجراء مزيد من التحقيقات.

وقال المدير العام لهيئة مكافحة المخدرات في زامبيا، ناسون باندا، للصحفيين يوم الثلاثاء، إن الطائرة المستأجرة التي حلقت من القاهرة بمصر وعلى متنها "بضائع خطرة" هبطت في مطار كينيث كاوندا الدولي في العاصمة لوساكا في حوالي الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي يوم الاثنين.

وأوضح ناسون باندا: "بناء على هذه المعلومات قمنا مع ضباط من مختلف وكالات إنفاذ القانون بإجراء عملية أسفرت عن ضبط الطائرة الخاصة، وطائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية.

#زامبيا أعلنت احتجاز طائرة خاصة مصرية

تحمل 5.6مليون دولار و602 عملة ذهبية

وشحنة مخدرات واعتقال 6 مصريين ومواطن زامبي



هو ازاى الطياره دى عدت من المطار كده؟!

دوول بيوقفوني ع اللاب توب بتاعي



البلد مديونة وهما بيسرقوها ولاد الحرامية🙂



ع فكرة كل ده اتصادر للبنك المركزى الزمبى خلاص pic.twitter.com/BhSrakOjHf — ☠️EMA إيما (@ghost_girl2023) August 15, 2023

وأكد باندا أن الأموال وضعت في عهدة بنك زامبيا مع استمرار التحقيقات في الأمر.

المصدر: وكالات