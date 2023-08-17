شاهد.. لاعب منتخب الكويت يهزم حفيد الرئيس المصري ويتوج ببطولة العلمين للجودو

أسفرت نتائج منافسات وزن تحت 50 كغم في بطولة العلمين العربية للجودو عن تحقيق اللاعب أحمد البيالي بطل الكويت المركز الأول بعد هزيمته للاعب عمر محمود عبد الفتاح السيسي.

#فيديو .. لاعب #الصليبيخات#أحمد_البذالي يهزم بطل #مصر وحفيد #السيسى في نهائي البطولة العربية للجودو للناشئين.



حقق لاعب منتخب #الكويت#احمد_البذالي المركز الاول في #البطولة_العربية_للجودو في فئة تحت وزن 50 كيلوغرام، بعد فوزه على عمر محمود حفيد الرئيسي المصري عبدالفتاح السيسي، في… pic.twitter.com/DQFNygdX1I — صحيفة اليوم السابع الكويتية (@elyoom7) August 16, 2023

وحصل حفيد الرئيس المصري المركز الثاني، بينما تقاسم المركز الثالث الثنائي حطاب البذالي من الكويت ونديم مروان من جيبوتي.

وانطلقت الثلاثاء، منافسات البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين 2023، والتى تستمر حتى 18 أغسطس الجاري، بمشاركة عدد كبير من الدول العربية، فى ظل ثقة الاتحادات الدولية والعربية والأفريقية بإقامة البطولات فى مصر.

من جانبه، كشف مرزوق محمد رئيس اتحاد الجودو أن بطولة العلمين تشهد مشاركة 600 لاعب ولاعبة، يمثلون 18 دولة عربية، وستشهد منافسات قوية بين جميع المشاركين من أجل حصد المراكز الأولى.

وعلى هامش أعمال البطولة العربية للأندية البطلة للجودو العلمين 2023، عقد مسؤولو الاتحاد العربي للجودو برئاسة القطري خالد بن حمد العطية، اجتماعًا تنفيذيًا شهد مناقشة العديد من الأمور الهامة على رأسها تشكيل بعض اللجان الخاصة بالاتحاد، إضافة إلى مناقشة تنظيم وإسناد بعض البطولات المقبلة.

المصدر: اليوم السابع