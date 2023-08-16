الرئيس الجزائري يبعث برسالة لنظيره المصري (صور)

بعث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، يوم الأربعاء، برسالة لنظيره المصري عبد الفتاح السيسي.

وقال المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد عبر موقع "إكس" (تويتر سابقا)، إن وزير الخارجية المصري سامح شكري، استقبل سفير الجزائر في القاهرة وتسلم الرسالة.

وقال أحمد أبو زيد إنه تم خلال اللقاء "التأكيد على عمق العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين".

جدير بالذكر أن السيسي وتبون بحثا خلال محادثة هاتفية في الـ10 من يوليو، وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتبادل الطرفان خلال المحادثة الهاتفية سبل التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة، في ضوء دور الدولتين وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك.

المصدر: RT