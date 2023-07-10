مباحثات بين السيسي وتبون حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

بحث الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الجزائري، عبد المجيد تبون، وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتبادل الطرفان خلال المحادثة الهاتفية، وجهات النظر والرؤى تجاه القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، فضلا عن سبل التصدي للتحديات التي تواجه المنطقة، في ضوء دور الدولتين وحرصهما على تعزيز العمل العربي المشترك.

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المصدر: RT