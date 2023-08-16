الجيش الجزائري يضبط كميات كبيرة من "الكيف المعالج" عند حدوده مع المغرب

أعلن الجيش الجزائري أنه أحبط محاولات إدخال 780 كيلوغراما من "الكيف المعالج" عبر الحدود مع المغرب، وتوقيف 27 تاجر مخدرات، وذلك بالتنسيق مع مختلف المصالح الأمنية في البلاد.

وحسب حصيلة وزارة الدفاع في الجزائر، اليوم الأربعاء، تم "ضبط 1.3 كيلوغرام من مادة الكوكايين و152131 قرصا مهلوسا".

وأضافت الوزارة أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، تم توقيف 3 عناصر مرتبطين بالجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة، كما تم كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين بتبسة، يحتوي على أغراض مختلفة، فيما أوقفت مفارز للجيش الجزائري 75 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وإليزي".

وورد في البيان أيضا:

ـ ضبطت مفارز الجيش 7 مركبات و164 مولدا كهربائيا و100 مطرقة ضغط و5 أجهزة للكشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

ـ تم توقيف خلال عمليات متفرقة، 9 أشخاص آخرين وضبط 3 بنادق صيد، وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تقدر بـ4.3 طن، بالإضافة إلى 6393 وحدة من مختلف المشروبات و46.8 قنطار من مادة التبغ.

ـ أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك، محاولات تهريب كميات من الوقود تقدر بـ 11098 لترا، بكل من تمنراست وسوق أهراس والوادي.

ـ أحبط خفر السواحل محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الجزائرية، وأنقذوا 108 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، كما تم توقيف 370 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الجزائري.

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المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية