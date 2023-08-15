ضبط قرابة نصف مليون قرص مهلوس وسلاح ناري جنوب شرق الجزائر

أعلنت الأجهزة الأمنية بولاية الوادي جنوب شرق الجزائر، اليوم الثلاثاء، عن إنجازها عملية نوعية، بضبط كمية كبيرة من الأقراص المهلوسة وسلاح ناري من نوع "كلاشينكوف" وتوقيف مشتبه به.

وجاء في بيان للمصالح الأمنية بولاية الوادي الجزائرية: "تمت العملية بناء على معلومات حول تمرير شحنة معتبرة من المؤثرات العقلية".

وأضافت: "على إثر المعلومات الواردة تم تشكيل دورية مشتركة من طرف الفرق الأمنية من أجل غلق جميع المنافذ المحتملة، حيث تم ضبط المركبة ذات الصلة وخلال عملية تفتيشها تم العثور على 30 علبة كرتونية من المؤثرات العقلية، مقدرة بـ 449415 كبسولة من نوع بريغابالين 300 ملغ، والمعروفة باسم (الصاروخ)، وكذا سلاح ناري من نوع كلاشينكوف، به مخزن يحتوي على 27 طلقة نارية حية، كما تم توقيف سائق المركبة".

وأشارت الهيئة المذكورة إلى أنه "بعد فتح تحقيق واتخاذ جملة من الإجراءات، تم تحديد باقي عناصر الشبكة وهما شخصان في حالة فرار".

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المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية