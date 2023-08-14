بينهم امرأة. توقيف 7 أشخاص وضبط 14382 قرصا مهلوسا بمطار الجزائر الدولي

أوقفت المصالح الأمنية بولاية الجزائر بالتنسيق مع الفرق الأمنية لمطار الجزائر الدولي، 7 أشخاص، من بينهم امرأة، ينشطون في الاستيراد والمتاجرة غير المشروعة بالمؤثرات العقلية.

وذكر بيان المصالح الأمنية أنه "على إثر هذه العملية تم حجز 14382 كبسولة من المؤثرات العقلية، كانت مموهة داخل أكياس تحتوي على مادة الشاي وكذا داخل علب الحلوى، إضافة إلى مصادرة مبلغ مالي بالعملة الوطنية يقدر بـ 218930 دينارا".

وجاء في البيان:

"العملية جاءت على إثر إيقاف شخصين ملاحقين قضائيا، من قبل عناصر الشرطة القضائية لمطار هواري بومدين الدولي، الأول قادم من دولة أوروبية بحوزته كمية من المؤثرات العقلية، والثاني كان بصدد استلامها من المشتبه فيه الرئيسي، ونقلها إلى باقي أفراد الشبكة".

وأضافت أن "التحريات التي قامت بها قوات الشرطة بالعاصمة، مكنت من تحديد هوية 5 أشخاص من بينهم امرأة".

تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الدار البيضاء بالجزائر العاصمة، عن جناية الاستيراد، والحيازة، والتموين، والنقل، والسمسرة والعرض من أجل البيع والتوزيع للمؤثرات العقلية، في إطار جماعة إجرامية منظمة.

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المصدر: صحيفة "النهار" الجزائرية