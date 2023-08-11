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الجزائر.. توقيف شخصين متورطين في تزوير العملة الوطنية ومصادرة 40 مليون سنتيم

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الجزائر.. توقيف شخصين متورطين في تزوير العملة الوطنية ومصادرة 40 مليون سنتيم
Legion-Media
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أوقفت المصالح الأمنية الجزائرية بولاية النعامة، جنوب غرب البلاد، شخصين متورطين في تزوير العملة الوطنية وحجزت 40 مليون سنتيم.

وتمكنت مصالح الشرطة القضائية بأمن الولاية، من توقيف الشخص الأول المتورط في التزوير، وبعد التحريات والبحث معه ألقي القبض على شريكه.

وأوضحت المصالح أن "العملية تمت وفق معلومات تحصل عليها عناصر المصلحة، مفادها حيازة المشتبه به مبلغا ماليا من العملة الوطنية يشتبه أنها مزورة".

وأضافت أنه بالتنسيق مع النيابة المحلية "تم استصدار إذن بتفتيش مسكن المشتبه به، حيث كانت نتائج عملية التفتيش إيجابية، ومكنت من العثور على مبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 40  مليون سنتيم، على شكل أوراق نقدية من فئة 2000 دج، في حين تأكد من طرف الخبراء أنه مزور".

وفتح في حق الموقوفين ملف جزائي وقدما بموجبه أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الإختصاص.

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المصدر: النهار الجزائرية 

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