مراسل RT في ليبيا: ارتفاع حصيلة الاشتباكات في طرابلس إلى 55 قتيلا و146 جريحا (فيديو)

قال مراسل RT في ليبيا مساء الأربعاء، إن حصيلة الاشتباكات في العاصمة طرابلس جراء اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين مواليتين للحكومة، ارتفعت إلى 55 قتيلا و146 جريحا.

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وأضاف المراسل أنه وبعد يوم كامل من المواجهات المسلحة بين قوات جهاز الردع و"اللواء 444" القوتين العسكريتين الأكثر نفوذا في العاصمة، عاد الهدوء إلى مناطق طرابلس.

وأفاد بأن الاشتباكات توقفت عقب الإعلان عن اتفاق بين المجلس الاجتماعي ببلدية سوق الجمعة والنواحي الأربع وبين حكومة الوحدة الوطنية، والذي يقضي بوقف عملية إطلاق النار في طرابلس وتسليم آمر "اللواء 444" إلى جهة محايدة.

وأدى اعتقال حمزة يوم الاثنين إلى اندلاع اشتباكات بين فرقته التابعة لحكومة الوحدة الوطنية وقوات الردع التابعة للمجلس الرئاسي التي اعتقلت آمر اللواء.

وعبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وقت سابق، عن قلقها إزاء التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية، حسبما جاء في بيان لها.

المصدر: RT