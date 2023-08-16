 
مباشر

مراسل RT في ليبيا: ارتفاع حصيلة الاشتباكات في طرابلس إلى 55 قتيلا و146 جريحا (فيديو)

أخبار العالم العربي

مراسل RT في ليبيا: ارتفاع حصيلة الاشتباكات في طرابلس إلى 55 قتيلا و146 جريحا (فيديو)
RT
العاصمة الليبية طرابلس
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vvhi

قال مراسل RT في ليبيا مساء الأربعاء، إن حصيلة الاشتباكات في العاصمة طرابلس جراء اشتباكات عنيفة بين مجموعتين مسلحتين مواليتين للحكومة، ارتفعت إلى 55 قتيلا و146 جريحا.

إقرأ المزيد
ليبيا.. هدوء في طرابلس ودعوات لتغليب الحوار والحفاظ على المكاسب الأمنية
ليبيا.. هدوء في طرابلس ودعوات لتغليب الحوار والحفاظ على المكاسب الأمنية

وأضاف المراسل أنه وبعد يوم كامل من المواجهات المسلحة بين قوات جهاز الردع و"اللواء 444" القوتين العسكريتين الأكثر نفوذا في العاصمة، عاد الهدوء إلى مناطق طرابلس.

وأفاد بأن الاشتباكات توقفت عقب الإعلان عن اتفاق بين المجلس الاجتماعي ببلدية سوق الجمعة والنواحي الأربع وبين حكومة الوحدة الوطنية، والذي يقضي بوقف عملية إطلاق النار في طرابلس وتسليم آمر "اللواء 444" إلى جهة محايدة. 

وأدى اعتقال حمزة يوم الاثنين إلى اندلاع اشتباكات بين فرقته التابعة لحكومة الوحدة الوطنية وقوات الردع التابعة للمجلس الرئاسي التي اعتقلت آمر اللواء.

وعبرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وقت سابق، عن قلقها إزاء التأثير المحتمل لهذه التطورات على الجهود الجارية لتهيئة بيئة أمنية مواتية للنهوض بالعملية السياسية، بما في ذلك الاستعدادات للانتخابات الوطنية، حسبما جاء في بيان لها.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

شويغو: القوات العسكرية الأوكرانية بدأت في الانهيار والتلاشي