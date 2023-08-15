ليبيا.. اشتباكات في طرابلس إثر احتجاز قوات "الردع" آمر "اللواء 444"

اندلعت اشتباكات عنيفة ليل الاثنين/ الثلاثاء، بين قوات "الردع" و"اللواء 444"، في العاصمة الليبية طرابلس، ما أدى إلى توقف الملاحة الجوية بمطار معيتيقة الدولي.

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جاء ذلك، عقب احتجاز جهاز الردع للعقيد محمود حمزة آمر اللواء 444، وقالت مصادر إن العقيد حمزة احتجز في مطار معيتيقة، أثناء توجهه لحضور حفل تخرج في مدينة مصراتة، وهو موجود حاليا في المطار.

وبحسب وسائل إعلام ليبية، فإن القبض على العقيد حمزة تم بموجب مذكرة توقيف من المدعي العام العسكري، وقال مسؤول عسكري رفيع المستوى لوكالة "أخبار ليبيا 24" إن "آمر اللواء 444 سيحال للتحقيق من قبل لجنة من المدعي العسكري بمقر رئاسة الأركان بمعيتيقة ويتولى جهاز الردع حراسته لحين انتهاء التحقيقات".

وبينما أفادت تقارير إعلامية عن "فشل مساعي الإفراج عن العقيد حمزة"، لفتت إلى أن اللواء 444 أمهل قوات الردع حتى يوم غد للإفراج عنه من دون أي شرط، وأن جميع عناصر اللواء في حالة استنفار.

وأفاد سكان محليون بأن أصوات تبادل إطلاق النار تسمع على نطاق واسع في مناطق جنوب العاصمة، كما رصدوا انتشارا للآليات العسكرية.

اشتباكات مسلحة في العاصمة الليبية #طرابلس، بين "اللواء 444"، وجهاز الردع، على خلفية قيام الأخير باعتقال العقيد محمود حمزة في مطار معيتيقة الدولي.#السياق#ليبياpic.twitter.com/7g8aSlEP06 — السياق (@alsyaaq) August 14, 2023

في غضون ذلك، أضرم محتجون على احتجاز العقيد محمود حمزة، النار في إطارات سيارات وسط الطريق الرئيسة الرابطة بين مطار معيتيقة ومركز العاصمة في منطقة سوق الجمعة، ومنعوا آليات لقوات الردع من الإكمال طريقها.

محتجين يطردون إحدى دوريات جهاز الردع بعد محاولتها المرور من طريق الشط وإقناع السكان بفتح الطريق، وطالب المحتجين بإطلاق سراح محمود حمزة آمر اللواء 444 رافضين فتح الطريق أو السماح للردع وقوتها المرور من الطريق إلى حين الاستجابة لمطالبهم. pic.twitter.com/R32Fm9Wi6G — Mohammed Ali (@M_Abdusamee) August 14, 2023

إلى ذلك، أعلن جهاز الإسعاف والطوارىء إجلاء عدد من العائلات من مناطق الاشتباكات الدائرة بالعاصمة.

من الجدير ذكره، أن "اللواء 444 قتال" يتبع منطقة طرابلس العسكرية، فيما يتبع جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة المجلس الرئاسي، والطرفان هما أكبر قوتين مسلحتين في المنطقة الغربية من ليبيا.

المصدر: وسائل إعلام ليبية