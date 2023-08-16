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أمر قبض وتحر بحق وزير نقل عراقي سابق

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أمر قبض وتحر بحق وزير نقل عراقي سابق
وسائل إعلام
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أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الأربعاء، عن صدور أمر قبض وتحر بحق وزير نقل سابق (دون أن تسمه).

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وذكرت في بيان صحفي أن "أمر قبض وتحر بحق وزير النقل الأسبق في القضية المتعلقة بالمخالفات الحاصلة في نقل الموظفين وتنسيبهم للعمل في المكاتب التابعة للشركة العامة للخطوط الجوية العراقية في عدد من الدول".

وأضافت أن "الوزير الأسبق نقل ونسب موظفين في كل من إسبانيا والسويد وتونس، على الرغم من عدم وجود مكاتب لشركة الخطوط الجوية العراقية في تلك الدول".

وأشارت إلى أن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر القبض بحق المتهم وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".

وتابعت أنها "أعلنت في الثامن عشر من يوليو في العام الماضي صدور أمر باستقدام المتهم في القضية ذاتها".

وعلى الرغم من أن الهيئة لم تسم الوزير الذي صدرت بحقه مذكرة قبض، إلا أن مصادر RT أكدت أن المتهم هو كاظم فنجان الحمامي، وزير النقل العراقي في حكومة حيدر العبادي 2018 – 2014.


المصدر: RT

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