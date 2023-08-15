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أوامر قبض بحق وزير المالية العراقي السابق و3 مقربين من الكاظمي (صور)

أخبار العالم العربي

أوامر قبض بحق وزير المالية العراقي السابق و3 مقربين من الكاظمي (صور)
عبد الأمير علاوي
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أصدر مجلس القضاء الأعلى في العراق، أوامر قبض بحق وزير المالية السابق عبد الأمير علاوي و3 مقربين من مصطفى الكاظمي.

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وحصلت RT على نسخ من مذكرات القبض التي شملت علاوي بصفته وزير مالية حكومة الكاظمي، ورائد جوحي مدير مكتب الكاظمي، رئيس جهاز المخابرات في الأسابيع الأخيرة من الحكومة السابقة.

كما صدرت مذكرة قبض بحق مشرع عباس صديق الكاظمي المقرب ومستشاره السياسي الخاص، بالإضافة إلى أحمد نجاد سكرتير الكاظمي الشخصي.

ويأتي إصدار مذكرات القبض هذه على خلفية حادثة "سرقة القرن" التي أثارت جدلا في العراق خلال الأشهر الأخيرة واختفت وفقا لمسؤولين عراقيين مبالغ تقدر بـ2.5 مليار دولار أمريكي.

أوامر قبض بحق وزير المالية العراقي السابق و3 مقربين من الكاظمي (صور)
RT
أوامر قبض بحق وزير المالية العراقي السابق و3 مقربين من الكاظمي (صور)
RT
أوامر قبض بحق وزير المالية العراقي السابق و3 مقربين من الكاظمي (صور)
RT
أوامر قبض بحق وزير المالية العراقي السابق و3 مقربين من الكاظمي (صور)
RT

المصدر: RT

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