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العراق.. عملية أمنية تطيح بتجار مخدرات "ينتمون لتنظيم داعش" (صور)

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العراق.. عملية أمنية تطيح بتجار مخدرات
RT
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أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، اليوم الأربعاء، عن الإطاحة بتجار مخدرات "ينتمون لتنظيم داعش".

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وذكرت في بيان صحفي: "استنادا لتوجيهاتِ القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وإشراف رئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق أول الركن عبد الوهاب الساعدي وبمعلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع جهاز المخابرات الوطني العراقي وخلية الصقور اشتبك أبطالنا مع مجموعة من تجار المخدرات في قضاء خانقين بمحافظة ديالى".

وأضافت أن "التجار الذي اشتبكت معهم القوات الأمنية في قرية قرة تبة، ينتمون لعصابات داعش الإرهابية وتمكنت من القبض على ثلاثة منهم والتحرز على مجموعة من المبارز الجرمية".

العراق.. عملية أمنية تطيح بتجار مخدرات
RT
العراق.. عملية أمنية تطيح بتجار مخدرات
العراق.. عملية أمنية تطيح بتجار مخدرات

المصدر: RT

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