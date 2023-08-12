العراق.. الإطاحة بمسؤول تصفيح وتفخيخ مركبات "داعش" في كركوك

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات والأمن في كركوك، يوم السبت، الإطاحة بمسؤول تصفيح وتفخيخ العجلات في تنظيم "داعش".

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وقالت المديرية في بيان إنه وضمن سلسلة الواجبات النوعية التي تنفذها مديرية استخبارات وأمن كركوك التابعة للمديرية العامة للاستخبارات والأمن بوزارة الدفاع، وبهدف ملاحقة فلول العصابات الإرهابية، واستنادا إلى معلومات استخبارية وجهد فني، تمكنت مفارز المديرية من الإطاحة بأحد أخطر قيادات عصابات "داعش" الإرهابية في محافظة كركوك.

وأشارت إلى أن الإرهابي كان يعمل بصفة مسؤول ورشة لتصفيح وتفخيخ المركبات وتصنيع العبوات الناسفة.

وذكرت أن هذه العملية جرت بالتنسيق مع قيادة عمليات كركوك وقوة من جهاز مكافحة إرهاب السليمانية وقوة اقتحام قائد شرطة كركوك.

المصدر: وكالة الأنباء العراقية