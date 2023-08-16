الصور الأولى للذهب المضبوط على متن "طائرة الكنز" المتوجهة من مصر إلى زامبيا

كشفت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر عن صور للذهب المضبوط على متن "الطائرة الكنز" التي تم ضبطها في زامبيا وهي تحمل 5.6 مليون دولار نقدا و602 قطعة ذهب تزن 127.2 كيلوغراما.

إقرأ المزيد

وظهر في الصور شكل الذهب الذي تم ضبطه، حيث تم تعبئته على هيئة سبائك صغيرة الحجم داخل حقائب سوداء.

وتم تداول الصور على نطاق واسع في مصر، حيث احتجزت السلطات منذ ذلك الحين 10 أشخاص، بينهم مواطن زامبي و6 مصريين وهولندي وإسباني ولاتفي، لإجراء مزيد من التحقيقات.

وقال المدير العام لهيئة مكافحة المخدرات في زامبيا، ناسون باندا، للصحفيين يوم الثلاثاء، إن الطائرة المستأجرة التي حلقت من القاهرة بمصر وعلى متنها "بضائع خطرة" هبطت في مطار كينيث كاوندا الدولي في العاصمة لوساكا في حوالي الساعة 19:00 بالتوقيت المحلي يوم الاثنين.

وأوضح ناسون باندا: "بناء على هذه المعلومات قمنا مع ضباط من مختلف وكالات إنفاذ القانون بإجراء عملية أسفرت عن ضبط الطائرة الخاصة، وطائرة أخرى تابعة لشركة طيران محلية.

المصدر: RT