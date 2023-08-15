مصر.. توقيف هارب من 93 سنة سجنا

نجح الأمن المصري في توقيف هارب من تنفيذ أحكام قضائية تصل إلى 93 عاما، في إحدى قرى قويسنا بمحافظة المنوفية على بعد 90 كم شمال القاهرة.

إقرأ المزيد

وقالت الشرطة المصرية إنه وبناء على معلومات أمنية، تبين أن الموقوف مطلوب في تنفيذ 91 حكما بالحبس الجزئي في قضايا تبديد ومخالفات مبان، وأن عدد سنوات السجن تصل إلى 93 عاما بالإضافة إلى الغرامات المالية.

وذكرت مصادر أمنية أنه تم تحويل المتهم إلى النيابة العامة التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

من جهته، أعلن فريق دفاع المتهم دفع الغرامات لوقف تنفيذ الأحكام واتخاذ إجراءات لإعادة محاكمته في القضايا كونها لا تتضمن أحكاما نهائية.

المصدر: بوابة "أخبار اليوم" المصرية