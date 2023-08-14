روسيا وجيبوتي تبحثان التعاون العسكري

بحث نائب وزير الدفاع الروسي ألكسندر فومين مع رئيس هيئة الأركان العامة للجيش في جيبوتي زكريا شيخ إبراهيم التعاون الثنائي بين وزارتي الدفاع للبلدين.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، يوم الاثنين، أنه "خلال المباحثات تمت الإشارة إلى الوتائر الإيجابية لتطوير التعاون العسكري الثنائي وتحديد الاتجاهات الواعدة للتعاون".

وحسب البيان، أكد فومين على أهمية تطوير العلاقات الروسية الجيبوتية، واستعداد وزارة الدفاع الروسية لمواصلة الحوار البناء.

وجرت المباحثات على هامش منتدى "الجيش 2023" العسكري التقني الدولي، الذي ينعقد خلال الفترة بين 14 و20 أغسطس الجاري في حديقة "باتريوت" في مدينة كوبينكا بضواحي موسكو.

المصدر: نوفوستي