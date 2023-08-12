عبد الملك الحوثي: الولايات المتحدة وإسرائيل تقودان حملة شاملة ضد الإسلام والمسلمين (فيديو)

قال زعيم جماعة أنصار الله في اليمن عبد الملك الحوثي، إن الطغاة في عصرنا الحالي يقومون بالإساءة المباشرة للقرآن الكريم.

وأضاف عبد الملك الحوثي في كلمة متلفزة يوم السبت، أن الولايات المتحدة وإسرائيل تقودان حملة شاملة ضد الإسلام والمسلمين.

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وحذر زعيم جماعة أنصار الله في اليمن التحالف العربي من استمرار حالة البؤس التي يعيشها الشعب اليمني دون حلول أو إجراءات للوضع الإنساني.

وأكد أنه تم إفساح المجال للوساطة بالقدر الكافي ولا يمكن الاستمرار في السكوت طويلا.

وصرح بأن واشنطن حريصة على استمرار استهداف اليمن وأنها إذا لم تتمكن من احتلال كل البلد فإنها تستقطع ما تم احتلاله منه.

كما حذر من استمرار الحصار وتجويع الشعب اليمني، مشيرا إلى أنه لا يمكن السكوت على استمرار هذا الوضع الذي يعاني منه الشعب معاناة كبيرة.

وأضاف "لا يمكن أن نسكت ولن نسكت تجاه استمرار حرمان شعبنا من ثروته واحتلال بلدنا وحالة العدوان والحصار"، موضحا أن التحالف بعد فشله في الحرب العسكرية لا يمكنه الانتقال إلى الخطة "ب" في استمرار الحصار والتجويع وحرمان الشعب من ثروته.

وبين أنه لا يمكن للحال الراهن أن يستمر بما هو عليه أبدا، وعلى التحالف أن يعي هذه الحقيقة.

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وصرح بأنه عندما تصل سفينة إلى ميناء الحديدة تصل بعد سلسلة طويلة من الاتصالات والمتابعات والوساطات، كما أن الرحلات محدودة جدا من مطار صنعاء بعد جهد جهيد.

وشدد عبد الملك الحوثي على أنه إذا لم يحصل تطورات إيجابية ومعالجة للإجراءات فإن موقفهم سيكون حازما وصارما.

وذكر أنهم وخلال هذه المدة يسعون لتطوير القدرات العسكرية بكل ما يستطيعون من أجل التصدي ودفع الظلم عن الشعب.

وقال: "إذا كانوا يريدون السلام فطريق السلام واضحة وليس هناك من جانبنا أي شروط تعجيزية"، معبرا عن أمله في أن يدرك الجميع أهمية العمل على الاستقرار الداخلي وإفشال كل المؤامرات لإثارة الفتن في الداخل تحت مختلف العناوين.

كلمة السيد القائد عبدالملك بدرالدين الحوثي بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد عليه السلام 25-01-1445 هـ | 12-08-2023م#بصيرة_وجهادpic.twitter.com/6xB2YgsIIO — الإعلام الحربي اليمني (@MMY1444) August 12, 2023

المصدر: موقع "26sep.net" اليمني