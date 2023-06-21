عبد الملك الحوثي: أمريكا رائدة بنشر المنكر في العالم وعلى الأمة التصدي لها

قال زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، إن "أمريكا في هذا العصر هي الرائدة بنشر المنكر في العالم في كل المجالات وصولا إلى المجال الأخلاق وعلى الأمة التصدي لها".

وقال عبد الملك الحوثي: "أول ما تقوم به أمريكا والغرب في محاربة أي قُطر إسلامي هو الحصار الاقتصادي من أجل إلحاق أبلغ الضرر بالناس".

واعتبر أن "هناك جهات في الحياة برنامجها هو المنكر في كل المجالات السياسية والاقتصادية والأخلاقية وغيرها ليزيحوا المعروف ويحلوا المنكر مكانه".. مشيرا إلى أن "أمريكا وإسرائيل والغرب والمنافقين من أبناء الأمة يتجهون على أساس المنكر المخالف لتوجيهات الله والفطرة الإنسانية"، كما ذكر أن "المنكر يشكل تهديدا للمجتمع في واقعه الأمني والاقتصادي والأخلاقي والصحي".

وأوضح الحوثي أنه "لا بد أن يكون للإنسان موقف مباين من أهل المنكر، فلا تكون بينه وبين أصحاب المنكر علاقة تعاون وتحالف"، حيث لفت بالقول أن "أمريكا في هذا العصر هي الرائدة في نشر المنكر في العالم، في كل المجالات، وصولا إلى المجال الأخلاقي، كما تبنت حتى جريمة المثلية الشنيعة التي هي من أبشع وأقبح الجرائم والرذائل، ودعمت جريمة المثلية رسميا وسياسيا وقانونيا وماديا لنشر هذه الرذيلة".

وأشار إلى أن "العدو الصهيوني من أكبر الذين يرتكبون المنكرات في كل أشكاله ويستهدفون بها الشعب الفلسطيني وأمتنا" معتبرا أن "برنامج أعوان أمريكا وإسرائيل وخططهم العملية ومساعيهم في الأمة هي من المنكرات التي تستهدف بها الأمة".

وشدد الحوثي على أن "سكوت الأمة عن الذي ينشر الفساد والجرائم، سيجعله يتمكن بفساده وسيستبيح المجتمع من حوله وتتحول الجريمة والفساد إلى ظاهرة".

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المصدر: RT + وسائل إعلام يمنية