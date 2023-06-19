الحوثي: بايدن يروّج للمثلية وبلاده تحمل راية الفساد ولواء الرذيلة بشكل فاضح

هنأ زعيم "أنصار الله" الحوثية، عبد الملك الحوثي، الأمة الإسلامية بمناسبة حلول شهر ذي الحجة، وشدد على ضرورة استغلال هذا الشهر الفضيل كمحطة تربوية لتزكية النفس الإنسانية.

وأشار الحوثي خلال إلقائه محاضرة، ضمن سلسلة دروس بعنوان "وصية الإمام علي لابنه الحسن ـ عليهما السلام"، اليوم الاثنين، إلى أن "اللوبي الصهيوني اليهودي يستهدف القيم الإنسانية والأخلاقية والفطرة السليمة لتمرير أفكار ومعتقدات مريضة وزرعها في نفوس البشر".

واستنكر "توجه الإدارة الأمريكية إلى نشر الفساد والرذيلة، ومحاولة تعميمها على البشرية، لافتا إلى أن اللوبي اليهودي الصهيوني، يستغلون، بالشراكة مع الغرب، جميع إمكاناتهم لغرس بذور الفساد في النفس البشرية لتسهيل سيطرتهم على البشر واستعبادهم".

وقال: "حملت أمريكا راية الفساد ولواء الرذيلة بشكل علني فاضح وقبيح ومخز"، موضحا أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، ظهر وهو يروج للمثلية ويحاول أن يعممها ويقدم لها الدعم السياسي والقانوني، كما يسعى لفرضها في باقي دول العالم بالقوة".

ولفت الحوثي إلى أن "نشر الرذيلة وتدمير الأخلاق والقيم من أسوأ أشكال استهداف الإنسان لإفراغه من فطرته الإيمانية، وإبعاده عن تعاليم الله التي تصلح الإنسان وتحصّنه".

المصدر: RT + وسائل إعلام يمنية